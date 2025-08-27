Поиск

Сальдированная прибыль предприятий РФ в I полугодии сократилась на 8,4%

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Предприятия РФ в январе-июне 2025 года получили сальдированную прибыль (прибыль минус убыток) в размере 13 трлн 141,4 млрд рублей, что на 8,4% меньше показателя за аналогичный период 2024 года, сообщил в среду Росстат.

В том числе в июне сальдированная прибыль предприятий составила 1 трлн 553,2 млрд рублей, повысившись на 2,8% относительно июня 2024 года (1 трлн 510,7 млрд рублей).

Сальдированная прибыль компаний в сфере добычи полезных ископаемых за первое полугодие уменьшилась на 41,2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составила 1 трлн 919,8 млрд рублей. В том числе в сфере добычи нефти и природного газа показатель снизился на 50,4% - до 1 трлн 264,4 млрд рублей. В сфере добычи угля был получен сальдированный убыток в размере 185,2 млрд рублей, что в 26 раз превышает убыток за аналогичный период 2024 года.

В обрабатывающих производствах сальдированная прибыль за шесть месяцев 2025 года упала на 10,5% и составила 4 трлн 391,3 млрд рублей.

В сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондиционирования воздуха сальдированная прибыль сложилась на уровне 910,7 млрд рублей, что на 29,8% больше, чем годом ранее.

В оптовой и розничной торговле сальдированная прибыль повысилась на 4,7%, составив 1 трлн 313,4 млрд рублей.

В сельском хозяйстве сальдированная прибыль по итогам полугодия сложилась на уровне 391,9 млрд рублей (рост на 2,7%), в строительстве - 199,1 млрд рублей (рост на 22,4%), в сфере транспортировки и хранения - 1 трлн 030,3 млрд рублей (рост на 3,7%).

Как сообщалось, в 2024 году предприятия РФ получили сальдированную прибыль в размере 30 трлн 427,9 млрд рублей, что на 6,9% меньше по сравнению с показателем 2023 года.

Росстат
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Минэкономразвития сообщило о замедлении роста ВВП РФ в июле до 0,4% с 1% в июне

Сальдированный убыток угольных компаний в I полугодии составил 185,2 млрд рублей

В России рост цен производителей на бензин в июле ускорился до 13,8%

В России рост цен производителей на бензин в июле ускорился до 13,8%

Рост зарплат в РФ в июне ускорился до 5,1% в реальном выражении после 4,2% в мае

Безработица в РФ в июле третий месяц подряд оставалась на историческом минимуме в 2,2%

Росстат оценил рост ВВП в I полугодии в 1,2%

Запрет экспорта бензина для производителей продлевается на сентябрь

Климатическая группа Net-Zero Banking Alliance приостановила деятельность

Хроники событий
Инфляция в РоссииИнфляция в России93 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2362 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7033 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости402 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });