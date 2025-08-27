Сальдированная прибыль предприятий РФ в I полугодии сократилась на 8,4%

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Предприятия РФ в январе-июне 2025 года получили сальдированную прибыль (прибыль минус убыток) в размере 13 трлн 141,4 млрд рублей, что на 8,4% меньше показателя за аналогичный период 2024 года, сообщил в среду Росстат.

В том числе в июне сальдированная прибыль предприятий составила 1 трлн 553,2 млрд рублей, повысившись на 2,8% относительно июня 2024 года (1 трлн 510,7 млрд рублей).

Сальдированная прибыль компаний в сфере добычи полезных ископаемых за первое полугодие уменьшилась на 41,2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составила 1 трлн 919,8 млрд рублей. В том числе в сфере добычи нефти и природного газа показатель снизился на 50,4% - до 1 трлн 264,4 млрд рублей. В сфере добычи угля был получен сальдированный убыток в размере 185,2 млрд рублей, что в 26 раз превышает убыток за аналогичный период 2024 года.

В обрабатывающих производствах сальдированная прибыль за шесть месяцев 2025 года упала на 10,5% и составила 4 трлн 391,3 млрд рублей.

В сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондиционирования воздуха сальдированная прибыль сложилась на уровне 910,7 млрд рублей, что на 29,8% больше, чем годом ранее.

В оптовой и розничной торговле сальдированная прибыль повысилась на 4,7%, составив 1 трлн 313,4 млрд рублей.

В сельском хозяйстве сальдированная прибыль по итогам полугодия сложилась на уровне 391,9 млрд рублей (рост на 2,7%), в строительстве - 199,1 млрд рублей (рост на 22,4%), в сфере транспортировки и хранения - 1 трлн 030,3 млрд рублей (рост на 3,7%).

Как сообщалось, в 2024 году предприятия РФ получили сальдированную прибыль в размере 30 трлн 427,9 млрд рублей, что на 6,9% меньше по сравнению с показателем 2023 года.