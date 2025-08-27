Поиск

Добыча газа в РФ в июле сократилась на 5%

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Добыча природного газа в России в июле 2025 года (47,3 млрд куб. м) была меньше прошлогоднего уровня (49,944 млрд куб. м) на 5%, сообщает Росстат.

Привычная для отрасли цифра складывается из публикуемых ведомством данных о добыче горючего природного газа ("газа естественного" - это прежде всего "Газпром") - 38,9 млрд куб. м (-6% к июлю 2024 года) и попутного нефтяного газа ("газ горючий природный нефтяных месторождений") - 7,8 млрд куб. м (-3%).

Погодный фактор, оказывающий значительное влияние на потребление энергоресурсов, в отчетном месяце был скорее негативным. По данным "Системного оператора ЕЭС", в июле 2025 года средняя температура воздуха по России была немного (на 0,6 градуса Цельсия) ниже, чем годом ранее.

Выработка тепловых электростанций в июле снизилась на 5,4%, при этом генерация АЭС выросла на 13,6%; восстанавливается выработка ГЭС в июле процент ее снижения сократился до 2,3% тогда как в предыдущие месяцы процент снижения достигал двузначных величин.

Выпуск такой газоемкой продукции, как аммиак (это, в том числе основа производства азотных удобрений) в июле сократилась на 6,5%. В летний период на производственных объектах традиционно проводятся плановые профилактические мероприятия, которые могут сопровождаться сокращением или остановкой производства.

В 2024 году в России было добыто 685 млрд куб. м газа . Согласно актуальному среднесрочному макропрогнозу, производство в 2025 году запланировано на уровне 695,4 млрд куб. м.

