Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,3%

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на Мосбирже в четверг продолжил умеренный рост по большинству blue chips в ожидании геополитических новостей вокруг процесса урегулирования украинского конфликта; фактором поддержки выступают позитивные данные Росстата по инфляции в РФ, в то время как давление оказывает подешевевшая нефть (фьючерс на Brent просел к $67,5 за баррель). Индекс IMOEX2 за минуту утренних торгов подрос на 0,3%.

К 07:01 индекс МосБиржи составил 2919,95 пункта (+0,3%); цены большинства "голубых фишек" на бирже выросли в пределах 0,6%, при этом лидируют в росте акции "ВК" (+0,9%), "Северстали" (+0,8%), "Сургутнефтегаза" (+0,8%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 28 августа, составляет 80,4421 руб. (-8,47 копейки).

Подорожали также акции "ЛУКОЙЛа" (+0,6%), "Русала" (+0,6%), АФК "Система" (+0,5%), МКПАО "Хэдхантер" (+0,5%), "НЛМК" (+0,4%), "Газпрома" (+0,3%), "Группы компаний ПИК" (+0,3%), "Интер РАО" (+0,3%), ПАО "Полюс" (+0,3%), "Московской биржи" (+0,2%), "префы" Сбербанка (+0,2%), бумаги ВТБ (+0,2%), "НОВАТЭКа" (+0,2%), "Норникеля" (+0,2%), "Т-Технологии" (+0,2%), "АЛРОСА" (+0,1%), "ММК" (+0,1%), "ФосАгро" (+0,1%).

Подешевели акции "Аэрофлота" (-0,2%), "Роснефти" (-0,1%), "Татнефти" (-0,1%), "Яндекса" (-0,1%).

На нефтяном рынке утром в четверг цены возобновили снижение и растеряли коррекционный рост предыдущего дня.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 7:01 по московскому времени составила $67,5 за баррель (-0,8%), октябрьская цена фьючерса на WTI - $63,6 за баррель (-0,9%).

Brent WTI МосБиржа РТС
Новости

Рынок акций США вырос в среду, S&P 500 обновил рекорд

Минэкономразвития сообщило о замедлении роста ВВП РФ в июле до 0,4% с 1% в июне

Сальдированный убыток угольных компаний в I полугодии составил 185,2 млрд рублей

В России рост цен производителей на бензин в июле ускорился до 13,8%

Рост зарплат в РФ в июне ускорился до 5,1% в реальном выражении после 4,2% в мае

Безработица в РФ в июле третий месяц подряд оставалась на историческом минимуме в 2,2%

Росстат оценил рост ВВП в I полугодии в 1,2%

Запрет экспорта бензина для производителей продлевается на сентябрь

Климатическая группа Net-Zero Banking Alliance приостановила деятельность

