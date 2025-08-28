Поиск

Выручка "Группы Астра" во II квартале выросла на 16% выше прогноза

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Выручка ПАО "Группа Астра" во II квартале текущего года составила 3,48 млрд рублей, что на 16% больше аналогичного показателя 2024 года, говорится в сообщении компании.

Это немногим выше консенсус-прогноза "Интерфакса", подготовленного на основании ожиданий пяти инвесткомпаний и банков – 3,43 млрд рублей (рост на 14%).

Отгрузки компании по итогам отчетного периода составили 3,83 млрд рублей. Это на 5% больше чем по итогам II квартала прошлого года и соответствует консенсус-прогнозу – 3,84 млрд рублей.

