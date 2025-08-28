Рубль на "Мосбирже" слегка подешевел к юаню на фоне дешевеющей нефти

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Утром в четверг на "Московской бирже" рубль немного дешевеет к юаню на фоне снижающихся котировок нефти. Поддержку рублю оказывает остаточный спрос на рублевую ликвидность со стороны экспортеров для перечисления налогов в бюджет. Единый день налоговых выплат в этом месяце приходится на четверг, 28 августа.

За первую минуту торгов юань подорожал на 1,55 копейки, до 11,2455 рубля. При этом юань оказался на 4,46 копейки выше уровня действующего официального курса.

Курс валютной пары юань/рубль может выйти в верхнюю половину диапазона 11-11,5 рубля за юань на торгах в четверг, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

"Ожидаем продолжения движения пары юань/рубль в нашем целевом диапазоне 11-11,5 рубля за юань в четверг. С учетом снижения поддержки рубля со стороны экспортеров в связи с прохождением 28 августа пика налоговых выплат, на наш взгляд, китайская валюта предпримет попытку роста и закрепления в верхней половине данного коридора, - пишет эксперт в комментарии. - Способствовать подъему юаня будет умеренное преобладание спроса на фоне сезонного постепенного оживления импорта и ожидания дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики".

Рост потребительских цен в России с 19 по 25 августа составил 0,02% после пяти недель подряд снижения цен, сообщил Росстат. Снижение потребительских цен с 12 по 18 августа составило 0,04% после сокращения на 0,08% с 5 по 11 августа. С начала месяца цены в стране к 25 августа стали снизились на 0,17%, рост цен с начала года составил 4,18%.

Из данных за 25 дней августа этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция на 25 августа замедлилась до 8,48% с 8,49% на 18 августа (и 8,79% на конец июля), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и до 8,43% на 25 августа с 8,46% на 18 августа, если ее определять из среднесуточных данных за весь август 2024 года (такой методики придерживается Минэкономразвития).

Страны ЕС рассматривают включение вторичных санкций в отношении России в 19-й санкционный пакет, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники. Главы МИД стран ЕС встретятся в Копенгагене позже на этой неделе, как ожидается, для обсуждения различных мер, которые могут быть включены в 19-й пакет санкций. Среди тем будет так называемый инструмент против обхода санкций, принятый еще в 2023 году, но до сих пор не использовавшийся. Он может запретить экспорт, поставки или трансфер товаров в третьи страны, которые, по мнению ЕС, помогают обходить санкции.

Министры, по сообщению СМИ, могут рассмотреть санкции в отношении российских нефтегазового и финансового секторов, а также новые ограничения на экспорт и импорт товаров из России.

Цены на нефть опускаются в четверг после подъема по итогам предыдущей сессии на данных об очередном снижении запасов в США.

Коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе сократились на 2,39 млн баррелей, сообщило Минэнерго страны. Резервы бензина на неделе, завершившейся 22 августа, уменьшились на 1,24 млн баррелей, дистиллятов - на 1,79 млн баррелей.

К 10:06 по Москве октябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на 0,88% до $67,45 за баррель. Октябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на 0,95%, до $63,54 за баррель.

Трейдеры продолжают следить за геополитическими и торговыми новостями. В среду вступили в силу повышенные пошлины на импорт индийских товаров в США. Тарифы в размере 50% были введены с целью заставить Индию отказаться от закупок российской нефти. При этом участники рынка опасаются, что американские пошлины сильно ударят по индийской экономике и, соответственно, спросу на нефть в стране.

Трейдеры полагают, что нефтяной рынок столкнется с избытком поставок позднее в этом году на фоне наращивания добычи рядом стран, в том числе, в ОПЕК+, а также ослабления спроса.