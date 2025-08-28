Поиск

Основная сессия на "Мосбирже" началась ростом индексов на 0,2%

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Российский рынок акций в начале основной сессии на "Мосбирже" в четверг продолжил умеренный рост в ожидании новостей вокруг урегулирования украинского конфликта; фактором поддержки выступают позитивные данные Росстата по инфляции, в то время как давление оказывает подешевевшая нефть (фьючерс на Brent просел к $67,5 за баррель).

Индексы МосБиржи и РТС за минуту основных торгов прибавили по 0,2%, лидируют в росте акции "НОВАТЭКа" (+1,3%) и "Сургутнефтегаза" (+1%).

К 10:01 индекс МосБиржи вырос на 0,2% до 2916,44 пункта, индекс РТС вырос на 0,2% до 1142,12 пункта; динамика цен blue chips смешанная в пределах 0,9%.

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 28 августа, составляет 80,4421 рубля (-8,47 копейки).

Новость дополняется

РТС Brent США Росстат Мосбиржа WTI
