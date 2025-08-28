Поиск

Строительный блок Сбербанка вместо архитектора Чирилло возглавил Евстафьев

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Старшим вице-президентом - руководителем блока "Строительство" Сбербанка назначен Дмитрий Евстафьев, сообщил банк.

Возглавивший этот блок год назад архитектор Ланфранко Чирилло перейдет на новую позицию в Сбере, он назначен старшим вице-президентом по строительной архитектуре и дизайну.

Евстафьев будет отвечать за реализацию ключевых инициатив, включая крупные проекты, строительство и модернизацию объектов, внедрение современных IT-решений и AI-трансформацию блока.

Сбер отмечает, что Евстафьев ранее отвечал за строительство крупнейших проектов страны, включая газоперерабатывающие и газохимические комплексы, промышленные инфраструктурные объекты, среди которых - Амурский газоперерабатывающий завод, Амурский газохимический комплекс, нефтехимический комплекс "ЗапСибнефтехим" и другие.

Сбер в августе 2024 года объявил о создании нового блока для управления всеми строительными проектами группы. Этот блок в должности старшего вице-президента тогда возглавил Чирилло. Банк тогда отмечал, что курировать блок будет зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

"С апреля 2025 года блок "Строительство" курирует первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе кредитной организации.

Сбер Сбербанк Станислав Кузнецов Дмитрий Евстафьев Ланфранко Чирилло Александр Ведяхин
