Производитель виски Jack Daniel's снизил чистую прибыль в I финквартале на уровне прогноза

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Brown-Forman, производитель виски Jack Daniel's и бурбона Woodford Reserve, снизил чистую прибыль в первом квартале 2026 финансового года на 13%, что совпало с прогнозами рынка, при этом его выручка превзошла ожидания аналитиков.

Как говорится в сообщении компании, ее чистая прибыль за квартал, завершившийся 31 июля, составила $170 млн, или $0,36 в расчете на акцию, по сравнению со $195 млн, или $0,41 на акцию, за сопоставимый период годом ранее.

Операционная прибыль уменьшилась на 7% до $260 млн.

Выручка в минувшем финквартале сократилась на 3% до $924 млн.

Аналитики, опрошенные FactSet, прогнозировали чистую прибыль в размере $0,36 на акцию при выручке в $910,1 млн.

В пресс-релизе Brown-Forman отмечается, что перспективы продаж остаются неясными из-за высокой макроэкономической и геополитической волатильности. На этом фоне компания ожидает органического сокращения выручки и операционной прибыли на 1-3% (low-single digit) по итогам начавшегося фингода.

Котировки акций Brown-Forman снижаются на 0,6% в ходе торгов в четверг. С начала года они упали на 20,2%.

