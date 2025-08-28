"Мосбиржа" задерживает начало вечерней сессии на срочном рынке до 19:45

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - "Московская биржа" начнет торги вечерней сессии на срочном рынке в 19:45, сообщается на сайте торговой площадки.

О причинах задержки начала торгов не сообщается.

Установленное время проведения вечерней дополнительной торговой сессии на срочном рынке - с 19:05 до 23:50 по московскому времени. Она начинается после завершения расчетов по сделкам на основной торговой сессии, оканчивающейся в 18:50.