В ВТБ прогнозируют, что ЦБ в сентябре выберет между снижением ставки на 100 или 200 б.п.

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Совет директоров Банка России на заседании 12 сентября будет выбирать между снижением ключевой ставки на 100 или 200 базисных пунктов (б.п.), считает первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

"Полагаю, что 12 сентября Банк России будет выбирать между двумя опциями снижения ключевой ставки - минус 100 или 200 базисных пунктов. Для аргументации вероятности того или иного сценария есть длинный перечень доводов", - сообщил Пьянов журналистам.

В пользу меньшего шага говорит траектория движения базовых инфляционных компонентов выше целевого уровня, а также рост инфляционных ожиданий населения и бизнеса и отклонение их от уровней периода низкой инфляции 2017-2019 годов. "Кроме того, наблюдается неопределенность с уровнем дефицита федерального бюджета, ускорение корпоративного кредитования в июле по сравнению с июлем, что отражается в динамике денежной массы", - добавил первый зампред правления ВТБ.

Среди доводов против осторожного шага - динамика ВВП. "Этот показатель находится очень близко к нижней границе диапазона – 1-2% (на 2025 год - ИФ), который прогнозировал Банк России", - подчеркнул Пьянов.

ЦБ в июле сохранил свой апрельский прогноз роста ВВП РФ в 2025 году на уровне 1,0-2,0%. При этом в комментариях к прогнозу ЦБ спрогнозировал рост ВВП во II квартале на уровне 1,8%, а Росстат оценил его рост во II квартале в 1,1%, поэтому динамика ВВП пока идет ниже ожидаемой средней траектории Банка России.

"В пользу более маленького шага снижения ставки аргументов больше, но в пользу более широкого шага аргумент о слабой динамике ВВП более сильный. Сейчас важно не "заморозить" экономику. Сам я выбрать между двумя этими вариантами пока не могу", - заявил первый зампред.

"Вместе с тем, с учетом оставшихся трех заседаний ЦБ (в сентябре, октябре и декабре - ИФ), мы исходим из правильности нашей оценки средней по году ключевой ставки в бизнес-плане, какое бы ни было решение Банка России 12 сентября", - добавил Пьянов.

ВТБ в июле представил обновленный прогноз, согласно которому средняя ключевая ставка ЦБ за 2025 год ожидается на уровне 19,1% вместо 21% ранее.

Банк России 25 июля 2025 года принял решение снизить ключевую ставку на 200 б.п. до 18% годовых, оставив нейтральный сигнал о будущей направленности денежно-кредитной политики. "На столе" были варианты снизить ставку на 100, 150 и 200 б.п., но предметно обсуждалось снижение на 100 и 200 б.п., отмечает ЦБ. Также рассматривались два варианта сигнала: умеренно мягкий сигнал (об оценке целесообразности снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях) и нейтральный сигнал (без указания на направленность дальнейших шагов).

