Segezha сократила OIBDA по МСФО во II квартале в шесть раз до 0,6 млрд рублей

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Объединяющий лесозаготовительные и лесоперерабатывающие активы АФК "Система" холдинг Segezha Group ожидаемо отчитался по итогам II квартала 2025 года о снижении OIBDA в годовом сравнении, однако динамика падения показателя оказалась хуже прогнозов рынка, следует из сообщения компании.

OIBDA холдинга по МСФО за II квартал составила 0,506 млрд рублей, что в 6,3 раза меньше, чем во II квартале 2024 года.

Квартальная выручка сократилась на 22,4% относительно аналогичного периода 2024 года до 20,27 млрд рублей.

Рентабельность по OIBDA составила 2,5% против 12% во II квартале 2024 года.

Чистый убыток Segezha во II квартале 2025 года увеличился год к году в 2 раза до 9,1 млрд рублей.

Рынок ожидал слабую квартальную отчетность Segezha на фоне снижения спроса на внутреннем рынке и сокращения рентабельности экспортных поставок из-за укрепления рубля. Опрошенные "Интерфаксом" аналитики прогнозировали выручку Segezha во II квартале на уровне 20,4 млрд рублей, OIBDA - 0,92 млрд рублей, рентабельность по OIBDA - до 4,5%, чистый убыток - 8,19 млрд рублей.

Чистый убыток Segezha после размещения допэмиссии на 113 млрд рублей и направления средств на погашение обязательств составил на конец II квартала 2025 года 58,05 млрд рублей против 147,9 млрд рублей на начало года (на конец I квартала компания данные по размеру долга не публиковала).

