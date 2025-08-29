Чистая прибыль группы "Русагро" по МСФО в I полугодии выросла на 20%

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Чистая прибыль группы "Русагро", одного из ведущих агрохолдингов РФ, по МСФО в первом полугодии этого года составила 5,16 млрд рублей, что на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года (4,32 млрд руб.), сообщает компания.

Скорректированная EBITDA выросла на 22% до 17,68 млрд рублей с 14,46 млрд рублей, рентабельность - до 10,5% с 10,4% соответственно. Выручка компании увеличилась на 21% до 167,77 млрд рублей со 138,85 млрд рублей.

Компания также сообщила, что чистый долг на 30 июня 2025 года составил 107 млрд 864 млн рублей.

Как заявил гендиректор компании Тимур Липатов, процитированный в пресс-релизе, рост выручки в основном, масложировом, сегменте холдинга основан на распределении продаж в пользу более маржинальных экспортных рынков. При этом он был ограничен плановой остановкой Аткарского МЭЗ на масштабную модернизацию, которая позволит увеличить мощности по переработке на 56% до 2 400 тонн маслосемян в сутки. Завершение проекта запланировано осенью 2025 года.

Выручка мясного бизнеса увеличилась вместе с ростом объемов производства свинины, главным образом, за счет постепенного восстановления загрузки Приморского кластера и повышения операционной эффективности на активах в центральном регионе. Повышение спроса на российском рынке способствовало росту цен реализации свиной продукции.

В сахарном бизнесе выручка сократилась в связи со снижением производства сахара: объем заготовки сахарной свеклы в 2024 году уменьшился вслед за урожайностью на фоне неблагоприятных погодных условий.

Выручка сельскохозяйственного бизнеса снизилась в первом полугодии в результате двух факторов: низкой урожайности ключевых культур в 2024 году и сдвига активной фазы продаж на 4 квартал 2024 года в рамках текущей стратегии бизнеса.

Рост EBITDA продемонстрировали все бизнесы за исключением масложирового. Показатель EBITDA масложирового бизнеса сократился на фоне опережающего роста стоимости закупки семян подсолнечника, что было частично компенсировано увеличением маржинальности продаж с распределением объемов в пользу экспортных рынков и оптимизацией логистических затрат за счет использования речного транспорта и повышения оборачиваемости перевозок, пояснил Липатов.

"Сахарный бизнес показал рост маржи за счет снижения цены закупки сахарной свеклы в 2024 году и сокращения затрат на переработку, - заявил он. - EBITDA сельскохозяйственного бизнеса выросла по сравнению с показателями прошлого года за счет своевременной уборки и вывоза сахарной свеклы в сезоне 2024 года".

"После консолидации 100% группы "Агро-Белогорье" в ноябре 2024 года белгородский актив продолжает показывать устойчивые результаты: за 6 месяцев 2025 года выручка и EBITDA составили соответственно 20 млрд и 4 млрд рублей", - сообщил он.

ГК "Русагро" занимает лидирующие позиции в производстве сахара, свинины, масложировой и сельскохозяйственной продукции в РФ.

Выручка компании в 2024 году по МСФО повысилась на 23,2%, до 340,1 млрд рублей. Прибыль от операционной деятельности снизилась до 38,889 млрд рублей с 46,753 млрд рублей, скорректированная EBITDA - до 52,99 млрд рублей с 56,33 млрд рублей в 2023 году, чистая прибыль - до 31,577 млрд рублей с 44,763 млрд рублей.

В 2024 году компания произвела 1,114 млн тонн сырого растительного масла (на 55% больше), 1,049 млн тонн сахара (на 13% больше), 311 тыс. тонн свинины (в живом весе на убой, на 7% меньше), реализовала 1,02 млн тонн зерновых культур (на 11% меньше), масличных - 414 тыс. тонн (на 36% меньше), 4,07 млн тонн сахарной свеклы (на 25% меньше).

Земельный банк группы составляет 815 тыс. га. Активы расположены в 15 регионах РФ.

В состав группы входит 46 свинокомплексов, 4 мясоперерабатывающих актива, 6 маслоэкстракционных заводов, 6 заводов по производству масложировой продукции, 9 сахарных заводов.