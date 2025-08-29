Поиск

Биржевые цены на Аи-95 за неделю выросли на 0,33%, на Аи-92 снизились на 1,38%

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Биржевые цены на бензин Премиум-95 увеличились на 0,33% до 78 671 руб./т, на Регуляр-92 уменьшились на 1,38% до 69 295 руб./т. Таковы данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (Петербургская биржа) на пятницу по сравнению с показателями понедельника.

25.08.202526.08.2025% к пр. д.27.08.2025% к пр. д.28.08.2025% к пр. д.29.08.2025% к пр. д.% - птн. к пнд.
Премиум-957841477371-1,33774090,05780670,85786710,770,33
Регуляр-927026669102-1,6668444-0,9567936-0,74692952-1,38
ДТ-летнее6025359784-0,78600510,45604740,7607740,50,86
Мазут топочный23840239870,62240730,36246672,4724137-2,151,25
Авиатопливо71231719350,99721730,3371224-1,31719471,021,01
СУГ16434167371,84170391,8173671,9217301-0,385,28

Цены приведены по национальному индексу

Петербургская биржа Аи-95 Аи-92
Новости

Нефтяники получат демпфер по бензину за август, если отсечка будет повышена на 5 п.п.

"Мосбиржа" задерживает начало вечерней сессии на срочном рынке до 19:45

ЕК выдвинула предложения по реализации совместной с США декларации о торговле

Продажи коньяка в мире упали на 13,4% из-за снижения спроса в Китае и премиум-сегменте
