Биржевые цены на Аи-95 за неделю выросли на 0,33%, на Аи-92 снизились на 1,38%

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Биржевые цены на бензин Премиум-95 увеличились на 0,33% до 78 671 руб./т, на Регуляр-92 уменьшились на 1,38% до 69 295 руб./т. Таковы данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (Петербургская биржа) на пятницу по сравнению с показателями понедельника.

25.08.2025 26.08.2025 % к пр. д. 27.08.2025 % к пр. д. 28.08.2025 % к пр. д. 29.08.2025 % к пр. д. % - птн. к пнд. Премиум-95 78414 77371 -1,33 77409 0,05 78067 0,85 78671 0,77 0,33 Регуляр-92 70266 69102 -1,66 68444 -0,95 67936 -0,74 69295 2 -1,38 ДТ-летнее 60253 59784 -0,78 60051 0,45 60474 0,7 60774 0,5 0,86 Мазут топочный 23840 23987 0,62 24073 0,36 24667 2,47 24137 -2,15 1,25 Авиатопливо 71231 71935 0,99 72173 0,33 71224 -1,31 71947 1,02 1,01 СУГ 16434 16737 1,84 17039 1,8 17367 1,92 17301 -0,38 5,28

Цены приведены по национальному индексу