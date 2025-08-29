Биржевые цены на Аи-95 за неделю выросли на 0,33%, на Аи-92 снизились на 1,38%
Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Биржевые цены на бензин Премиум-95 увеличились на 0,33% до 78 671 руб./т, на Регуляр-92 уменьшились на 1,38% до 69 295 руб./т. Таковы данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (Петербургская биржа) на пятницу по сравнению с показателями понедельника.
|25.08.2025
|26.08.2025
|% к пр. д.
|27.08.2025
|% к пр. д.
|28.08.2025
|% к пр. д.
|29.08.2025
|% к пр. д.
|% - птн. к пнд.
|Премиум-95
|78414
|77371
|-1,33
|77409
|0,05
|78067
|0,85
|78671
|0,77
|0,33
|Регуляр-92
|70266
|69102
|-1,66
|68444
|-0,95
|67936
|-0,74
|69295
|2
|-1,38
|ДТ-летнее
|60253
|59784
|-0,78
|60051
|0,45
|60474
|0,7
|60774
|0,5
|0,86
|Мазут топочный
|23840
|23987
|0,62
|24073
|0,36
|24667
|2,47
|24137
|-2,15
|1,25
|Авиатопливо
|71231
|71935
|0,99
|72173
|0,33
|71224
|-1,31
|71947
|1,02
|1,01
|СУГ
|16434
|16737
|1,84
|17039
|1,8
|17367
|1,92
|17301
|-0,38
|5,28
Цены приведены по национальному индексу