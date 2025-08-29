Мировой рынок БПЛА к 2030 году вырастет почти в три раза

Фото: Ge Ziwen/VCG/Visual China Group/ТАСС

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Мировой рынок беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) к 2030 году вырастет почти в 3 раза - с $32,2 млрд в 2024 году до почти $90 млрд, пишет отраслевое издание Offshore Technology со ссылкой на исследование Global Data.

Уже в 2025 году коммерческие беспилотники обгонят военные и станут крупнейшим сегментом рынка. "Нефтегазовая отрасль является одной из ключевых отраслей, определяющих этот рост, поскольку операторы все чаще используют БПЛА для инспекций, контроля выбросов и морской логистики. Этот стремительный рост рынка подчеркивает, что беспилотники больше не являются нишевыми инструментами, а являются ключевым фактором обеспечения эксплуатационной устойчивости и стабильности в энергетическом секторе", - поясняют аналитики. Сокращая необходимость прямого вмешательства человека в опасных условиях, дроны задают новые стандарты безопасности, одновременно повышая эффективность и экономичность операций на этапах добычи, транспортировки и переработки нефти и газа, добавляют они.

Такие игроки, как Saudi Aramco, BP, Chevron, Shell и TotalEnergies, расширяют свой парк дронов для плановых проверок трубопроводов, факельных установок, резервуаров и морских платформ, отмечают эксперты.

В то же время они напоминают о существующих ограничениях по полезной нагрузке, в сроке службы аккумуляторов и различиях в нормативно-правовой базе, которые сдерживают масштабы использования дронов. Кроме того, вопросы, связанные с безопасностью воздушного пространства и управлением данными, создают препятствия для более широкого внедрения БПЛА. Однако эксперты уверены, что роль БПЛА в преобразовании нефтегазовой отрасли будет возрастать.