Поиск

Мировой рынок БПЛА к 2030 году вырастет почти в три раза

Мировой рынок БПЛА к 2030 году вырастет почти в три раза
Фото: Ge Ziwen/VCG/Visual China Group/ТАСС

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Мировой рынок беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) к 2030 году вырастет почти в 3 раза - с $32,2 млрд в 2024 году до почти $90 млрд, пишет отраслевое издание Offshore Technology со ссылкой на исследование Global Data.

Уже в 2025 году коммерческие беспилотники обгонят военные и станут крупнейшим сегментом рынка. "Нефтегазовая отрасль является одной из ключевых отраслей, определяющих этот рост, поскольку операторы все чаще используют БПЛА для инспекций, контроля выбросов и морской логистики. Этот стремительный рост рынка подчеркивает, что беспилотники больше не являются нишевыми инструментами, а являются ключевым фактором обеспечения эксплуатационной устойчивости и стабильности в энергетическом секторе", - поясняют аналитики. Сокращая необходимость прямого вмешательства человека в опасных условиях, дроны задают новые стандарты безопасности, одновременно повышая эффективность и экономичность операций на этапах добычи, транспортировки и переработки нефти и газа, добавляют они.

Такие игроки, как Saudi Aramco, BP, Chevron, Shell и TotalEnergies, расширяют свой парк дронов для плановых проверок трубопроводов, факельных установок, резервуаров и морских платформ, отмечают эксперты.

В то же время они напоминают о существующих ограничениях по полезной нагрузке, в сроке службы аккумуляторов и различиях в нормативно-правовой базе, которые сдерживают масштабы использования дронов. Кроме того, вопросы, связанные с безопасностью воздушного пространства и управлением данными, создают препятствия для более широкого внедрения БПЛА. Однако эксперты уверены, что роль БПЛА в преобразовании нефтегазовой отрасли будет возрастать.

Chevron Saudi Aramco Shell BP Global Data
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Нефтяники получат демпфер по бензину за август, если отсечка будет повышена на 5 п.п.

Нефтяники получат демпфер по бензину за август, если отсечка будет повышена на 5 п.п.
Хроники событий
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7049 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости403 материалов
Бюджет РФБюджет РФ48 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России93 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2362 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });