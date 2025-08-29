Индекс МосБиржи за основную сессию опустился ниже 2900 пунктов

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Российский рынок акций в пятницу умеренно просел в рамках фиксации прибыли игроками перед выходными на фоне сомнений в скором мирном урегулировании военного конфликта на Украине, а также на фоне рисков введения ЕС новых антироссийских санкций.

Индекс МосБиржи опустился ниже 2900 пунктов, при этом откат сдерживался выросшими бумагами "ЛУКОЙЛа" (+1,6%) и "Газпрома" (+0,5%) на корпоративных новостях.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи снизился на 0,5% до 2899,38 пункта, индекс РТС снизился на 0,5% до 1137,0 пункта; цены большинства "голубых фишек" на "Мосбирже" снизились в пределах 2,8%.

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 30 августа, составил 80,3316 рубля (+3,98 копейки).

За неделю индексы МосБиржи и РТС подросли на 0,1-0,6%, доллар от ЦБ подешевел на 0,42 рубля. В августе индексы выросли на 6,1%.

Акции "ЛУКОЙЛа" в пятницу локально дорожали до 6595 рублей (+4,2%) - максимума с начала июня; при этом бумаги лидировали по обороту торгов на "Мосбирже". Совет директоров "ЛУКОЙЛа" признал целесообразным проведение мероприятий, направленных на погашение квазиказначейских акций общества в количестве, не превышающем 76 млн штук, сообщила компания.

При определении рекомендуемого размера дивидендов "ЛУКОЙЛ" не будет учитывать расходы организаций группы на приобретение акций в первом полугодии. То есть они не будут включены в расчет скорректированного свободного денежного потока, добавляет НК.

Помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил в пятницу, что "Газпром" в ходе визита президента Владимира Путина в КНР планирует подписать с китайскими партнерами важные документы. По его словам, после переговоров 2 сентября в расширенном составе состоится церемония подписания документов о соглашениях по линии "Газпрома" и Китайской нефтегазовой национальной корпорации (CNPC - ИФ). А всего заключенных соглашений где-то около двадцати, некоторые из них еще до сих пор прорабатываются, отметил Ушаков.

Поставки российского газа в КНР по газопроводу "Сила Сибири" начались в 2019 году в рамках долгосрочного договора купли-продажи газа между "Газпромом" и CNPC. В настоящее время обсуждается проект строительства газопровода "Сила Сибири 2", который предусматривает поставку в Китай до 50 млрд куб. м газа в год из ресурсов Западной Сибири. Также обсуждается строительство газопровода "Союз Восток" через Монголию, который станет продолжением " Силы Сибири 2".

Выручка "Газпрома" по международным стандартам (МСФО) во втором квартале 2025 года составила 2,181 трлн рублей (при прогнозе 2,236 трлн рублей), после 2,309 трлн рублей за аналогичный период 2024 года. Как сообщила компания, EBITDA составила 703 млрд рублей (прогноз 594 млрд рублей) после 678 млрд рублей годом ранее.

Чистая прибыль (прибыль для акционеров) "Газпрома" составила 322,777 млрд рублей (при прогнозе 299 млрд рублей и 390 млрд рублей годом ранее).

Подешевели в пятницу акции МКБ (-2,8%), "Аэрофлота" (-2,5%), "Юнипро" (-2,4%), ПАО "Группа Позитив" (-2,4%), "Северстали" (-2,1%), "МТС" (-1,9%), "ММК" (-1,9%), "Т-Технологий" (-1,7%), АФК "Система" (-1,6%), "НЛМК" (-1,5%), "Норникеля" (-1,5%), "Московской биржи" (-1,4%), "Интер РАО" (-1,4%), Сбербанка (-1,3% и -1% "префы"), "ВК" (-1,3%), ВТБ (-1,2%), "Русала" (-1,2%), "Яндекса" (-1,2%), "АЛРОСА" (-1,1%), "Сургутнефтегаза" (-0,8% и -0,7% "префы"), "Татнефти" (-0,8%), "Группы компаний ПИК" (-0,6%), ПАО "Полюс" (-0,6%), МКПАО "Хэдхантер" (-0,6%), "ФосАгро" (-0,1%).

Скорректированная прибыль группы "Аэрофлот" во II квартале 2025 года оказалась в 2,7 раза ниже в сравнении со скорректированной прибылью за тот же период прошлого года и составила 7,7 млрд руб., сообщила компания. Как уточняется, прибыль за отчетный период скорректирована на эффект страхового урегулирования по иностранным самолетам, курсовой эффект, начисление резерва по финансовому активу, списание кредиторской задолженности, а также прочие резервы. Прошлогодний результат скорректирован только на курсовой эффект от аренды и эффект страхового урегулирования.

Прибыль "Аэрофлота" до коррекции составила 47,4 млрд руб. (+15,2%), EBITDA - 92,4 млрд руб. (+38,8%). Выручка группы выросла на 10,3%, до 224,5 млрд руб., что в целом соответствует консенсус-прогнозу "Интерфакса" (223,7 млрд руб.; +9,9% г/г). Чистый долг группы на конец I полугодия составил 476 млрд руб., что на 20,4% ниже показателя на конец 2024 года.

ПАО "Сургутнефтегаз" в первом полугодии 2025 года получило 452,727 млрд рублей чистого убытка по российским стандартам (РСБУ) после прибыли 139,887 млрд рублей годом ранее, сообщается в отчетности компании. Согласно консенсус-прогнозу "Интерфакса", рынок в среднем ожидал убыток компании за первое полугодие 2025 года на уровне 592 млрд рублей.

Подорожали в пятницу акции "НОВАТЭКа" (+0,6%), "Роснефти" (+0,5%).

Поводом для общерыночных распродаж стало заявление канцлера Германии Фридриха Мерца, который считает, что встреча президентов России и Украины может не состояться.

"Очевидно, что встречи Зеленского и Путина не будет, хотя Трамп и Путин договаривались о необходимости ее проведения", - заявил Мерц на совместной с президентом Франции Эммануэлем Макроном пресс-конференции.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил в пятницу, что экспертная работа по подготовке встречи российского и украинского президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского пока не "бурлит", но Россия сохраняет свою заинтересованность и готовность к таким переговорам.

"Путин не исключает возможности проведения такой встречи, но считает, что любая встреча на высшем уровне должна быть хорошо подготовлена с тем, чтобы на ней можно было финализировать те наработки, которые предварительно должны быть осуществлены на экспертном уровне", - сказал Песков.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что переговоры российской и американской сторон с участием спецпосланника президента США Стива Уиткоффа позволили свести разногласия по украинскому вопросу к гарантиям безопасности и территориальным спорам. "Плодотворные переговоры Уиткоффа привели к тому, что мы сузили список нерешенных вопросов в рамках конфликта России и Украины до четко определенного списка: гарантии безопасности и территориальные уступки", - написал он в соцсети X, рассуждая о контактах спецпосланника Трампа с российской стороной.

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас сообщила, что Европейский союз рассматривает применение против России вторичных санкций, схожих с теми, которые уже ввели США.

"Мы работаем над новым пакетом мер, и на столе лежат несколько вариантов. Конечно, сильнее всего их (Россию - ИФ) заденут любые санкции против энергетического сектора и вторичные санкции, которые, например, ввели американцы", - сказала она в пятницу журналистам в Копенгагене в преддверии неформальной встречи министров иностранных дел и обороны стран ЕС.

Кроме того, по словам Каллас, рассматриваются "финансовые ограничения, которые серьезно затрудняют (России) доступ к капиталу".

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев, индекс МосБиржи завершил неделю умеренной коррекцией, но остался вблизи рубежа 2900 пунктов, что технически является благоприятным сигналом. Приближение выходных в условиях геополитической неопределенности вызвало у инвесторов закономерное желание зафиксировать прибыль. К тому же цены на нефть просели, а рубль не спешил ослабляться, несмотря на завершение налогового периода. Определенную поддержку акциям могли добавить ожидания визита российского президента Владимира Путина в КНР.

Мировые рынки в начале будущей недели будут торговаться в отсутствие американских площадок - в Штатах в понедельник будут отмечать День труда. Тон общим настроениям может задать публикация индексов деловой активности в непроизводственном секторе и секторе услуг (PMI) КНР за август. Промышленный PMI также сообщит Eurostat. На российском рынке "Московская биржа" отчитается об объемах торгов за август, акционеры компании "Озон" на внеочередном собрании обсудят вопрос редомициляции, на ВОСА "ВИ.ру" в повестке будет вопрос утверждения дивидендов за I полугодие 2025 года.

"На старте предстоящей недели ожидаем основное движение индекса МосБиржи в пределах 2850-2950 пунктов, а при улучшении внешних сигналов в дальнейшем возможно движение вверх к 3000 пунктам", - считает Шепелев.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций вырос в августе в условиях геополитической неопределенности, индексы МосБиржи и РТС обновили максимумы с апреля и марта соответственно. Ралли в начале августа было обеспечено встречей Путина и Трампа и сближением позиций сторон по ряду вопросов, однако, впоследствии мирные переговоры по Украине вновь застопорились, а в самом конце августа канцлер Германии Мерц дал понять, что в ближайшее время не стоит ожидать встречи между Путиным и Зеленским.

На последних в августе торгах рынок акций отступил от минимумов дня благодаря корпоративным историям, хотя и остался в сдержанном "минусе". "ЛУКОЙЛ" в пятницу заявил о намерении погасить 76 млн квазиказначейских акций, которые вычтет из расчета при определении рекомендации по дивидендам. Акции "Газпрома" поддержали ожидания подписания соглашений с Китаем в рамках визита Путина в Китай. Инвесторы в акциях "НОВАТЭКа", очевидно, также ожидают новых договоренностей о сотрудничестве с КНР, отметила аналитик.

На западных фондовых площадках в пятницу перед началом нового месяца наблюдалась фиксация прибыли у рекордных и годовых максимумов. В сентябре пройдут заседания ЕЦБ и ФРС, а инвесторы все еще не до конца уверены в перспективе снижения процентных ставок в США. Индексы МосБиржи и РТС завершили август ростом, хотя в конце месяца растеряли часть отвоеванных позиций и завершили его ниже сопротивлений 2910 пунктов и 1140 пунктов. С одной стороны, российский рынок остается готовым развить краткосрочный и среднесрочный рост, который в сентябре может поддержать очередное снижение ключевой ставки ЦБ РФ, с другой - неопределенная геополитическая ситуация все еще ограничивает покупки, заключила Кожухова.

Как отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов, индекс Московской биржи в начале уходящей недели откатился до уровня 2860 пунктов, а к концу недели закрепился вблизи 2900 пунктов. Основным сдерживающим фактором роста стала геополитическая неопределенность.

В начале недели Трамп заявил о прекращении финансирования Украины. В четверг канцлер Германии Мерц сообщил, что Путин и Зеленский не планируют проводить встречу, а чуть позже пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Россия и Украина на данном этапе не готовы положить конец конфликту, а Трамп вернется с заявлениями по этому поводу спустя какое-то время. Таким образом, рынок акций находится в ожидании новых драйверов для роста. Краткосрочная динамика будет зависеть от развития политической ситуации. В фокусе наступающей недели - предстоящий визит президента России в Китай, считает Федосов.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Алексей Калачев, индекс МосБиржи продолжает консолидацию в широком диапазоне 2600-3000 пунктов. Не сумев убедительно выйти за его верхнюю границу, индекс откатился до уровня поддержки в районе 2860 пунктов, который пока устоял. На дневном фрейме все еще сохраняет силу умеренно восходящий тренд, а это значит, что остаются шансы на возврат к 3000 пунктам, считает аналитик.

Руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов полагает, что вывести рынок из равновесия, возможно, сможет визит президента РФ Владимира Путина в Китай. Есть надежды, что будут заключены какие-то договоры относительно поставок энергоресурсов в Поднебесную и, возможно, в другие страны, включая Индию. На этой идее можно очень осторожно и немного прикупить акций "Роснефти", "Газпрома" и "НОВАТЭКа", - считает Антонов.

В Азии в пятницу наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,3%, австралийский индекс ASX Australia подрос на 0,02%, южнокорейский Kospi просел на 0,3%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,4%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,3%), "минусуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 просели на 0,3-0,7%) и США (индексы к 18:50 МСК снизились на 0,5-1,3%).

Розничные продажи в Германии в июле снизились на 1,5% относительно предыдущего месяца, сообщило Федеральное статистическое агентство страны (Destatis). Аналитики в среднем прогнозировали сокращение на 0,4%, по данным Trading Economics.

Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в августе увеличились на 2,1% в годовом выражении, говорится в сообщении Федерального статистического управления страны (Destatis), представившего предварительные данные. Таким образом, инфляция в стране ускорилась по сравнению с 1,8% в июле. Аналитики в среднем прогнозировали ускорение инфляции до 2%, по данным Trading Economics.

Доходы населения США в июле выросли на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, расходы - на 0,5%, сообщается в отчете министерства торговли страны. Аналитики в среднем прогнозировали повышение доходов и расходов на 0,3%, по данным Trading Economics.

Индекс потребительского доверия в США в августе уменьшился до 58,2 пункта по сравнению с 61,7 пункта в прошлом месяце, согласно окончательным данным Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Предварительно сообщалось о снижении индикатора до 58,6 пункта. Аналитики не ожидали пересмотра этого уровня, по данным Trading Economics.

На нефтяном рынке к вечеру в пятницу цены корректируются вниз после скачка накануне вечером, когда фьючерс на Brent поднимался до $68,7 за баррель.

К 18:50 по Москве октябрьские фьючерсы на Brent дешевели на 0,7% до $68,15 за баррель (+0,8% накануне), октябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 0,8% до $64,1 за баррель (+0,7% в четверг). С начала этой недели Brent и WTI подорожали примерно на 0,6%.

С одной стороны, трейдеры ждут ослабления спроса на топливо с учетом приближающегося завершения автомобильного сезона в США, с другой - неопределенность вокруг доступности российской нефти на мировом рынке сохраняется, отмечает Reuters.

Во "втором эшелоне" на "Мосбирже" в лидерах снижения выступили акции "Саратовэнерго" (-7,8%), ПАО "Сегежа Групп" (-6,3%), "Селигдара" (-5,3%), ПАО "Инарктика" (-5,1%), ПАО "Озон Фармацевтика" (-4,5%, до 56,27 рубля), "Башнефти" (-3,8%), ПАО "Лензолото" (-3,4%).

OIBDA холдинга "Сегежа Групп" по МСФО за II квартал составила 0,506 млрд рублей, что в 6,3 раза меньше, чем во II квартале 2024 года. Квартальная выручка сократилась на 22,4% относительно аналогичного периода 2024 года - до 20,27 млрд рублей. Чистый убыток Segezha во II квартале 2025 года увеличился год к году в 2 раза - до 9,1 млрд рублей.

Холдинг "Селигдар" по итогам I полугодия 2025 года увеличил скорректированную EBITDA на 42%, до 11,6 млрд рублей. Консолидированная выручка "Селигдара" составила 28,4 млрд рублей, увеличившись на 36%, а чистый убыток снизился в 2,4 раза, до 2,2 млрд рублей.

Выручка компании "Инарктика", ведущего производителя атлантического лосося и форели в РФ, в первом полугодии этого года составила 10 млрд рублей, что на 45% меньше, чем годом ранее (18,3 млрд рублей). Чистый убыток в январе-июне увеличился до 7,5 млрд рублей с 1,4 млрд рублей годом ранее; скорректированная чистая прибыль упала до 0,8 млрд рублей с 6,3 млрд рублей.

ПАО "Озон Фармацевтика" в январе-июне 2025 года сократило чистую прибыль по МСФО на 11% по сравнению с показателем аналогичного периода 2024 года - до 1,712 млрд рублей, говорится в отчете компании. Выручка компании выросла на 16%, до 13,264 млрд рублей.

Совет директоров ПАО "Озон Фармацевтика" рекомендовал акционерам на внеочередном собрании принять решение о выплате дивидендов за I полугодие 2025 года, направить на выплату дивидендов 275,2 млн рублей, говорится в сообщении компании. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов при распределении прибыли за 6 месяцев 2025 года, предложено установить 6 октября.

Группа "Южуралзолото" (-1,4%) (ЮГК) в I полугодии 2025 года получила скорректированную EBITDA 15,4 млрд рублей, говорится в отчетности компании. Это на 9% больше, чем в I полугодии прошлого года. Однако аналитики, опрошенные "Интерфаксом" накануне, ожидали роста EBITDA на 27%, до 18 млрд рублей. Консолидированная выручка группы выросла на 29%, до 44,2 млрд рублей. Чистая прибыль ЮГК выросла на 34%, до 7,3 млрд рублей.

Прибыль ПАО "ФСК-Россети" (-1,1%) в январе-июне составила 121,28 млрд руб. против 88,4 млрд руб. годом ранее, сообщается в отчетности компании по МСФО. Таким образом, увеличение показателя составило 37,2%.

Подорожали акции ПАО "ТНС энерго Кубань" (+10,5%), "ТГК-2" (+5,9% и +5,5% "префы"), "Росгосстраха" (+4,9%), МКПАО "Юнайтед Медикал Груп" (ЕМС) (+4,8%).

ПАО "ТНС энерго Кубань" в январе-июне 2025 года увеличило чистую прибыль по РСБУ на 17% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года - до 2,252 млрд рублей, говорится в отчете компании.

ПАО "ТГК-2" в январе-июне 2025 года получило чистую прибыль по МСФО в размере 2 млрд 920,3 млн рублей против 11,8 млн рублей чистого убытка за аналогичный период прошлого года, говорится в отчете компании. Выручка выросла на 13,3% - до 34 млрд 720 млн рублей.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 70,49 млрд рублей (из них 22,41 млрд рублей пришлось на акции "ЛУКОЙЛа", 10,85 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 5,66 млрд рублей на акции "НОВАТЭКа").