РФПИ объявит о ряде инвестпроектов с Китаем и Индией

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Российский фонд прямых инвестиций вскоре объявит о ряде новых проектов с партнерами из Китая и Индии, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев на "полях" саммита ШОС.

"Сегодня президент Путин объявил о возможной совместной платежной системе стран ШОС, и мы видим, что много таких важных проектов будет реализовываться. Мы будем объявлять о новых инвестиционных проектах с Китаем - как и об их инвестициях в Россию, так и о проектах, которые позволят российским компаниям выходить на рынок Китая более активно. В том числе мы будем создавать очень мощный центр поддержки российского бизнеса в Китае", - сказал Дмитриев журналистам в Тяньцзине.

"Также продолжаем сотрудничать с Индией, и опять-таки фокус не только на инвестициях индийских в российский рынок, но также это активный выход российских компаний на индийский рынок", - отметил он.

По его словам, объявления состоятся в ближайшие дни. "Видим очень много перспектив в инфраструктуре, энергетике, сельском хозяйстве", - добавил Дмитриев.

Минобороны России в 2025 году оптимизировало финансовые расходы

Из-за кризиса в отрасли остановлены 23 угольных предприятия

