Рынок акций РФ открылся в основную сессию ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,9%

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов основной сессии на МосБирже в понедельник растет в ожидании новых важных сообщений на геополитическую тематику, прежде всего касающихся урегулирования конфликта вокруг Украины, в то время как внешние фондовые площадки подают смешанные сигналы и стабилизировалась нефть (фьючерс на Brent торгуется в районе $67,5 за баррель). Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили по 0,9%, лидируют в росте акции "Эн+ груп" (+3,4%) и "Русала" (+2,5%).

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2924,93 пункта (+0,9%), индекс РТС - 1147,02 пункта (+0,9%); цены большинства "голубых фишек" на бирже выросли в пределах 1,8%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 30 августа, составляет 80,3316 руб. (+3,98 копейки).

Подорожали также акции "Татнефти" (+1,8%), "НЛМК" (+1,4%), "ВК" (+1,4%), "НОВАТЭКа" (+1,3%), "Норникеля" (+1,3%), "Аэрофлота" (+1,2%), "Газпрома" (+1,2%), "Роснефти" (+1,1%), "МТС" (+1,1%), "Интер РАО" (+1,1%), МКПАО "Хэдхантер" (+1,1%), "Группы компаний ПИК" (+0,9%), "Московской биржи" (+0,8%), "ММК" (+0,8%), ПАО "Полюс" (+0,8%), "Северстали" (+0,7%), "Яндекса" (+0,7%), Сбербанка (+0,6% и +0,5% "префы"), ВТБ (+0,4%), "Т-Технологии" (+0,4%), "ФосАгро" (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (+0,2%), "Сургутнефтегаза" (+0,2%), АФК "Система" (+0,1%).

Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО в первом полугодии 2025 года составила 245 млрд руб., сообщила компания. За аналогичный период прошлого года данный показатель сложился в размере 773 млрд рублей. Таким образом, произошло его снижение на 68,3%.

С учетом полученной чистой прибыли в первом квартале в размере 170 млрд рублей, во втором квартале данный показатель зафиксирован на уровне 75 млрд рублей. Консенсус, составленный "Интерфаксом" по прогнозам аналитиков, предполагал этот показатель в размере 68 млрд рублей.

Подешевели акции "АЛРОСА" (-0,2%).

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили последние российско-американские контакты, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков в воскресенье. "Да, очень подробно наш президент прежде всего общался, конечно, с председателем КНР. Они вместе сидели и могли активно, очень результативно поговорить. В том числе, как мне сказал наш президент, обсуждались последние контакты с американцами, наши контакты с американцами", - сказал Ушаков журналистам.

Президент РФ в понедельник в Тяньцзине примет участие в саммите ШОС. Путин прибыл в Китай накануне с четырехдневной поездкой. В Тяньцзине помимо саммита ШОС у российского президента запланирована двустороння повестка.

Официальное открытие саммита состоится в понедельник утром, а минувшим вечером в честь приехавших гостей состоялся прием от имени председателя КНР Си Цзиньпина, где присутствовали руководители 10 государств - членов ШОС - России, Белоруссии, Индии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Китая, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана, а также главы приглашенных стран: государства - наблюдатели Афганистан и Монголия, 14 партнеров по диалогу - Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, ОАЭ, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.

В завершение дня президент РФ переедет в Пекин, где состоится его официальный визит, российско-китайские переговоры, а также отдельные встречи с главами зарубежных государств.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро высказался за усиление санкций против РФ как европейских, так и американских. По его словам, объектами санкций должны стать энергетический, финансовый секторы, и "возможно, некоторые гражданские секторы".

В администрации США считают, что руководство некоторых европейских стран оказывает скрытое противодействие попыткам Вашингтона решить украинский кризис, сообщил в субботу портал Axios со ссылкой на источники.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявил, что европейские лидеры мешают усилиям главы Белого дома Дональда Трампа по мирному урегулированию конфликта на Украине.

"Европейская партия войны сохраняет свой основной тренд, они не унимаются. Это ярко контрастирует с тем подходом, например, которого придерживается наш президент Путин и президент США Трамп, усилия которого по выводу процесса в мирное русло трудно переоценить, мы признательны за эти усилия", - сказал он в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК).

По словам представителя Кремля, "европейцы мешают этим усилиям, европейцы вставляют палки в колеса, европейцы всячески потворствуют, и наверное, поощряют киевский режим на совершенно абсурдное продолжение линии на несговорчивость".

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Украина, возможно, сейчас не хотят организации двустороннего саммита для решения украинского конфликта, однако возможна трехсторонняя встреча - с участием Вашингтона.

"Думаю, может пройти трехсторонняя встреча. Не уверен, что состоится двусторонняя встреча, но трехсторонняя - будет", - сказал он в опубликованном в субботу интервью изданию Daily Caller. Трамп вновь озвучил мысль, что стороны конфликта, возможно, еще не готовы его прекратить. "Может быть, им надо еще немного повоевать", - сказал президент.

Комментарии аналитиков

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов в начале недели ожидает развития движения индекса МосБиржи в направлении 3000 пунктов.

Благодаря приливу оптимизма в отношении позитива из КНР, где в выходные начался саммит ШОС, и корпоративным новостям, индекс МосБиржи смог отыграть рубеж 2900 пунктов. На ожиданиях новостей с саммита ШОС ожил спрос на бумаги "Газпрома" и "НОВАТЭКа".

"Рассчитываем, что в начале недели индекс МосБиржи постарается развить тенденцию к росту в направлении 3000 пунктов, ведомый бенефициарами углубления сотрудничества РФ с Азией и бумагами компаний, выигрывающих от ожидаемого снижения ставки ЦБ. Целевым диапазоном на сегодня видим диапазон 2910-2970 пунктов", - считает Локтюхов.

Руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов также полагает, что рынок акций РФ в понедельник попытается подрасти.

Индекс МосБиржи завершил прошлую пятницу чуть ниже отметки 2900 пунктов, однако в выходные торги прошли более оптимистично, растет рынок и в понедельник. "Не исключаем, что сегодня мы увидим тест промежуточного сопротивления 2950 пунктов, но основная преграда лежит выше, в районе 3000 пунктов, и пробить ее без появления позитивных новостей будет сложно", - считает эксперт.

Такими драйверами могут стать новости из Китая, где с визитом находится президент РФ Владимир Путин. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил, что "Газпром" и корпорация CNPC планируют подписать три ключевых документа. Не исключено, что какие-то соглашения будут подписаны и с "Роснефтью", а также с "НОВАТЭКом". Эти бумаги стоит держать и готовится фиксировать спекулятивную прибыль по ним, полагает Антонов.

С утра понедельника растет золото (+1,1%, до $3555 за унцию), обновляя исторический максимум. С точки зрения теханализа, котировки вышли вверх из "сходящегося треугольника". К движению стоит присоединяться, но учитывать, что цена может сверху вниз тестировать линию пробоя.

В целом же боковик на рынке акций пока остается в силе. Поводов для выхода из него вниз с пробоем отметки 2720 пунктов пока нет. Для прорыва выше 3000 пунктов нужны позитивные новости, либо очень мягкое решение Банка России по ключевой ставке, заключил Антонов.

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", на рынке акций РФ инвесторы пока проявляют нерешительность.

Сужение спреда доходностей краткосрочных и долгосрочных облигаций может отражать некоторую неуверенность инвесторов в отношении дальнейшего направления ключевой ставки ЦБ. Потенциально более жесткая, по сравнению с рыночными ожиданиями, позиция Банка России на заседании в сентябре в принципе может охладить настроения инвесторов, что, в свою очередь, отсрочит развитие более устойчивого восстановления на рынке акций.

Динамика нефтяных котировок также не оказывает особой поддержки российскому фондовому рынку. Котировки Brent остаются в рамках диапазона $65-70 за баррель. Такой уровень цен в принципе может устраивать ближневосточных производителей нефти, поскольку позволяет закрепить рыночные позиции за счет американских производителей сланцевой нефти, цена безубыточности для которых находится вблизи нижней границы указанного диапазона. По данным Baker Hughes, количество буровых установок в США остается на минимуме с конца 2021 года, снизившись на прошлой неделе до 536 по сравнению с 538 неделей ранее.

"На российском рынке акций на данном этапе не просматривается очевидных предпосылок для устойчивого восстановления фондовых индексов. Пик сезона корпоративной отчетности остался позади, результаты компаний в основном совпали с консенсус-ожиданиями, и позитивных сюрпризов со стороны крупнейших эмитентов замечено не было. Повышение доходности облигаций не добавляет аргументов в пользу покупки акций, равно как и невыразительная динамика на нефтяном рынке. Более мягкая позиция Банка России на заседании в сентябре могла бы предоставить импульс к более выраженному росту фондовых индексов. Тем не менее, заседание регулятора намечено только на конец следующей недели, и до этого времени индекс МосБиржи может колебаться в границах широкого диапазона 2600-3000 пунктов", - считают аналитики компании "Цифра брокер".

В США индексы акций в минувшую пятницу снизились на 0,2-1,2% на данных по инфляции, но август завершили в "плюсе". По итогам месяца Dow Jones вырос на 3,2%, S&P 500 - на 1,9%, Nasdaq - на 1,6%.

Как стало известно в пятницу, доходы населения США в июле выросли на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, расходы - на 0,5%. Оба показателя совпали с прогнозами рынка.

Индекс потребительских цен (индекс PCE) в июле увеличился на 0,2% относительно предыдущего месяца и на 2,6% в годовом выражении. Месяцем ранее индекс вырос на 0,3% в помесячном и на 2,6% в годовом выражении.

Индекс PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, в июле увеличился на 2,9% в годовом выражении. Динамика индикатора, который внимательно отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции, ускорилась с 2,8% в июне и совпала с ожиданиями аналитиков.

Тем временем член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер заявил, что он поддерживает серию снижений базовой процентной ставки начиная с сентября. Уоллер голосовал за снижение ставки на июльском заседании и теперь "еще больше уверен", что это было правильным решением.

Он отметил, что последние данные по рынку труда говорят о сохранении неблагоприятных трендов. По словам Уоллера, ситуация на этом рынке может быть хуже, чем выглядит на первый взгляд.

В Азии в понедельник наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 снизился на 1,2%, австралийский ASX Australia - на 0,5%, южнокорейский Kospi - на 1,4%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,4%, гонконгский Hang Seng прибавляет 2,1%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы изменились менее чем на 0,1%).

Участники рынка продолжают оценивать статданные из США, указавшие на умеренное ускорение инфляции (индекс PCE Core) в июле, и то, как они могут повлиять на решение Федеральной резервной системы по ключевой процентной ставке на следующем заседании.

Следующее заседание ФРС состоится 16-17 сентября, и вероятность снижения ставки на этом заседании оценивается рынком в 87,6%, по данным FedWatch. Месяц назад оценка приближалась к 100%.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в августе увеличился до 49,4 пункта по сравнению с 49,3 пункта месяцем ранее. Аналитики в среднем ожидали чуть более активного подъема, до 49,5 пункта, по данным Trading Economics.

Китайский PMI сферы услуг и строительства вырос до 50,3 пункта по сравнению с 50,1 пункта в июле, совпав с ожиданиями рынка. Сводный PMI увеличился до 50,5 пункта против 50,2 пункта в предыдущем месяце.

Цены на нефть

На нефтяном рынке утром в понедельник цены стабилизировались после локального снижения на азиатской сессии.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $67,54 за баррель (+0,1% и -0,7% в пятницу), октябрьская цена фьючерса на WTI - $64,09 за баррель (+0,1% и -0,9% в пятницу).

Цены на нефть немного выросли по итогам прошлой недели (Brent подорожала на 0,4%, WTI - на 0,6%), однако в целом за август снизились на 6% в связи с ожиданиями роста предложения при сокращении спроса.

Восемь стран ОПЕК+, которые ранее объявили о дополнительных к общим квотам добровольных ограничениях добычи нефти (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман) увеличат квоты с 1 сентября. Общая квота ОПЕК+ на сентябрь с учетом компенсаций со стороны нарушителей соглашения составит 37,556 млн баррелей в сутки (б/с), что на 528 тыс. б/с больше, чем в августе, свидетельствуют расчеты "Интерфакса".

В центре внимания рынка также остаются геополитические новости. Трейдеры будут следить за встречей президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в ходе саммита ШОС.