РФПИ и Hainan FTP RSC Group поддержат российские компании на рынке Китая

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Хайнаньский экологический парк программного обеспечения (Hainan Free Trade Port Resort Software Community Group) договорились о партнерстве для поддержки российских компаний, которые стремятся выйти на китайский рынок и масштабировать свое присутствие в регионе.

Соответствующее объявление состоялось в рамках визита президента РФ Владимира Путина в Китай.

В рамках партнерства РФПИ и Hainan FTP RSC Group рассмотрят возможность совместного создания на Хайнане центра промышленного и торгового сотрудничества, ориентированного на российские компании, сообщил фонд. Новый центр позволит использовать преимущества Хайнаньского порта свободной торговли, предлагая российскому бизнесу интегрированные сервисы и инфраструктуру для реализации международных проектов, отмечается в сообщении.

Кроме того, РФПИ совместно с Hainan FTP RSC Group окажут поддержку российским компаниям при реализации инвестпроектов как на территории экологического IT-парка Хайнаня, так и в других регионах Китая. В рамках сотрудничества российским инвесторам будет предоставлен доступ к юридическим, налоговым и административным услугам, а также к государственным мерам поддержки, что позволит использовать преимущества локальной инфраструктуры, говорится в сообщении фонда.

Кроме того, РФПИ, Национальный координационный центр международного делового сотрудничества (НКЦ) и Сычуаньская ассоциация в России и странах СНГ договорились о партнерстве для реализации совместных инвестиционных проектов в РФ и Китае. Объявление об этом также состоялось в рамках визита Путина в Китай.

Планируется, что НКЦ и Сычуаньская ассоциация будут проводить анализ рынков, содействовать определению поставщиков и потребителей в обеих странах, а также окажут поддержку в сфере логистики. РФПИ будет привлекать свои портфельные компании и международных соинвесторов для реализации соответствующих инвестиционных возможностей.

"Вместе мы сфокусируемся на таких перспективных секторах, как инфраструктура, высокотехнологичное производство, электронная коммерция, одновременно создавая новую площадку для диалога и сотрудничества", - отметил глава РФПИ Кирилл Дмитриев, слова которого приводятся в сообщении.

Ozon запускает процедуру регистрации юрлица в РФ в рамках редомициляции

Источник заявил, что прогноз кабмина по росту ВВП РФ может быть понижен до 1,2%

Источник сообщил, что дефицит бюджета РФ в 2025 г. может быть выше плановых 1,7% ВВП

Компенсация потерь авиакомпаний РФ из-за ограничений полетов пока не рассматривается

Минтранс изучает предложения совладельца Внуково инвестировать в Домодедово

OpenAI планирует построить крупный дата-центр в Индии

Страховщикам ОМС отвели год на переоформление лицензий для работы на всей территории РФ

Золото дорожает, цена серебра подскочила до максимума за 14 лет

Лагард отметила, что риск потери независимости ФРС вызывает "серьезное беспокойство"

Страны ШОС решили создать Банк развития

