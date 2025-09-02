РФПИ и Hainan FTP RSC Group поддержат российские компании на рынке Китая

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Хайнаньский экологический парк программного обеспечения (Hainan Free Trade Port Resort Software Community Group) договорились о партнерстве для поддержки российских компаний, которые стремятся выйти на китайский рынок и масштабировать свое присутствие в регионе.

Соответствующее объявление состоялось в рамках визита президента РФ Владимира Путина в Китай.

В рамках партнерства РФПИ и Hainan FTP RSC Group рассмотрят возможность совместного создания на Хайнане центра промышленного и торгового сотрудничества, ориентированного на российские компании, сообщил фонд. Новый центр позволит использовать преимущества Хайнаньского порта свободной торговли, предлагая российскому бизнесу интегрированные сервисы и инфраструктуру для реализации международных проектов, отмечается в сообщении.

Кроме того, РФПИ совместно с Hainan FTP RSC Group окажут поддержку российским компаниям при реализации инвестпроектов как на территории экологического IT-парка Хайнаня, так и в других регионах Китая. В рамках сотрудничества российским инвесторам будет предоставлен доступ к юридическим, налоговым и административным услугам, а также к государственным мерам поддержки, что позволит использовать преимущества локальной инфраструктуры, говорится в сообщении фонда.

Кроме того, РФПИ, Национальный координационный центр международного делового сотрудничества (НКЦ) и Сычуаньская ассоциация в России и странах СНГ договорились о партнерстве для реализации совместных инвестиционных проектов в РФ и Китае. Объявление об этом также состоялось в рамках визита Путина в Китай.

Планируется, что НКЦ и Сычуаньская ассоциация будут проводить анализ рынков, содействовать определению поставщиков и потребителей в обеих странах, а также окажут поддержку в сфере логистики. РФПИ будет привлекать свои портфельные компании и международных соинвесторов для реализации соответствующих инвестиционных возможностей.

"Вместе мы сфокусируемся на таких перспективных секторах, как инфраструктура, высокотехнологичное производство, электронная коммерция, одновременно создавая новую площадку для диалога и сотрудничества", - отметил глава РФПИ Кирилл Дмитриев, слова которого приводятся в сообщении.