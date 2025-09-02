Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,2%

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на Мосбирже во вторник умеренно растет, отыгрывая потери предыдущего дня из-за сохраняющейся геополитической неопределенности относительно сроков мирного урегулирования конфликта на Украине; инвесторы ожидают новостей на фоне визита президента РФ Владимира Путина в Китай, при этом фактором поддержки выступает дорожающая нефть (фьючерс на Brent поднялся к $68,5 за баррель). Индекс IMOEX2 за минуту утренних торгов подрос на 0,2% во главе с бумагами ПАО "Полюс" (+1%).

К 07:01 мск индекс IMOEX2 составил 2893,13 пункта (+0,2%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 1%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ со 2 сентября, составляет 80,4261 руб. (+9,45 копейки).

Подорожали также акции АФК "Система" (+0,9%), МКПАО "Хэдхантер" (+0,8%), "Газпрома" (+0,5%), "Т-Технологии" (+0,5%), "НЛМК" (+0,4%), "Роснефти" (+0,4%), ВТБ (+0,4%), "АЛРОСА" (+0,3%), "МТС" (+0,3%), "Группы компаний ПИК" (+0,3%), "Яндекса" (+0,3%), "Сургутнефтегаза" (+0,2%), "ММК" (+0,2%), "Интер РАО" (+0,2%), "ЛУКОЙЛа" (+0,1%), "Московской биржи" (+0,1%), Сбербанка (+0,1% и +0,1% "префы"), "Северстали" (+0,1%), "ФосАгро" (+0,1%).

Подешевели акции "Аэрофлота" (-0,9%), "НОВАТЭКа" (-0,6%), "Норникеля" (-0,5%), "ВК" (-0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,1%).

В понедельник помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что никаких конкретных договоренностей о проведении встречи президентов России и Украины, а также трехсторонней встречи с участием президента США в ходе саммита на Аляске 15 августа достигнуто не было.

"Пока то, что транслируется в прессе, это не совсем то, о чем договаривались. Сейчас все говорят о трехсторонней встрече, о встрече Путина с Зеленским, но конкретно, насколько я знаю, между Путиным и Трампом об этом договоренности не было", - сказал Ушаков в интервью автору программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия-1" (ВГТРК) Павлу Зарубину.

Главная договоренность саммита на Аляске - продолжение контактов по Украине, президенты России и США условились, как будут действовать дальше, сообщил Ушаков. Также он отметил, что конкретных предложений, связанных с повышением уровня делегаций на переговорах России и Украины, от американской стороны пока нет.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что администрация Трампа уже на этой неделе рассмотрит все возможности для воздействия на Россию. "Рассматриваем все возможные варианты. На этой неделе изучим их особенно пристально", - сказал Бессент в понедельник в интервью телеканалу Fox News.

Он отметил, что Вашингтон продолжает рассматривать варианты санкционного давления на Россию, поскольку с момента встречи Трампа с Путиным 15 августа на Аляске конфликт на Украине все еще продолжается.

Телеканал BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец сообщил в понедельник, что встреча ряда европейских лидеров из "коалиции желающих" и президента Украины Владимира Зеленского запланирована на 4 сентября в Париже. Совещание пройдет под председательством президента Франции Эмманюэля Макрона и британского премьер-министра Кира Стармера.

Участники встречи, организованной в смешанном формате - личного присутствия и по видеосвязи, "обсудят работу над гарантиями безопасности для Украины, проводимую в последние недели, и проанализируют последствия упорного отказа России от заключения мира", цитирует BFMTV сообщение президентской канцелярии. По оценке канала, дипломатические усилия по украинскому урегулированию, ускоренные в последнее время при ведущей роли президента США, пока не привели к какому-то конкретному результату.

Тем временем во вторник начались российско-китайские переговоры на высшем уровне в Пекине в рамках официального визита президента РФ в Китай. Путин прибыл в Китай в минувшее воскресенье с четырехдневной поездкой, первым городом посещения стал Тяньцзинь, здесь президент принял участие в саммите ШОС, а также провел целую серию двусторонних переговоров с зарубежными лидерами, которая продолжится и в столице.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Магомед Магомедов, накануне попытка рынка подрасти завершилась распродажами - инвесторы проявляют осторожность, внимательно следя за новостями геополитики. В фокусе внимания остаются возможные договоренности по Украине и визит президента России в Китай.

Подорожавшая нефть оказывает некоторую поддержку рынку, но она носит ограниченный характер, поскольку завершившийся сезон корпоративных отчетностей прошел без впечатляющих инвесторов результатов, полагает аналитик.

Ключевым фактором неопределенности остается геополитика. Участники рынка внимательно следят за диалогом России и США, а также обсуждают вероятность расширения переговорного формата. При этом продвижение мирного переговорного процесса может быть затруднено жесткой позицией ряда стран Европы, что добавляет рынку нервозности. Среди поводов для умеренного оптимизма - визит президента России в Китай и саммит ШОС, от которых инвесторы ждут новых соглашений, особенно в энергетическом секторе. На этом фоне интерес инвесторов сосредоточен на крупнейших экспортерах страны, таких как "Газпром", "НОВАТЭК" и "Роснефть".

На дневном графике индекс МосБиржи остается в фазе консолидации: любые попытки роста выше 2900-2925 пунктов встречают продажи, интерес к покупкам поддерживается при снижении рынка к 2850-2860 пунктам. Отсутствие выраженных драйверов не позволяет рынку выйти из этого диапазона, считает Магомедов.

Накануне в США биржи не работали в связи с празднованием Дня труда.

В Азии во вторник наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,5%, австралийский индекс ASX Australia просел на 0,1%, южнокорейский Kospi вырос на 0,9%, китайский Shanghai Composite просел на 0,8%, гонконгский Hang Seng теряет 0,6%), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы проседают в пределах 0,1%).

На нефтяном рынке утром во вторник цены продолжают рост.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 7:01 мск составила $68,45 за баррель (+0,4%), октябрьская цена фьючерса на WTI - $64,94 за баррель (+1,5% к уровню пятницы).