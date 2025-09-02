Рубль утром укрепляется в паре с юанем на фоне растущей нефти

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Китайский юань дешевеет на Московской бирже утром во вторник, рубль укрепляется на фоне заметно подрастающей нефти.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,2165 руб. (-1,2 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 4,53 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Курс валютной пары юань/рубль, вероятно, закрепится в верхней половине целевого диапазона 11-11,5 рубля за юань на горизонте ближайших недель, прогнозирует управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

"Китайская валюта, на наш взгляд, во вторник сохранит позиции в рамках данной консолидации. При этом на горизонте ближайших недель видим риски продолжения умеренного ослабления национальной валюты, что приведет к полноценному закреплению юаня в верхней половине нашего целевого диапазона, - пишет эксперт в обзоре. - Данная динамика ближе к концу сентября может вывести юань в район отметки 11,5 рублей, которая выступает ближайшим сильным сопротивлением для китайской валюты. Способствовать этому будут сезонная активизация импорта, поддерживаемая ростом потребительской активности из-за смягчения кредитных условий, а также снижение ключевой ставки на заседании ЦБ РФ в сентябре".

Инвесторы ожидают новостей на фоне визита президента РФ Владимира Путина в Китай. Китайское турне президента РФ продолжится во вторник в Пекине.

Путин прибыл в Китай в минувшее воскресенье с четырехдневной поездкой, первым городом посещения стал Тяньцзинь, здесь президент принял участие в саммите ШОС, а также провел целую серию двусторонних переговоров с зарубежными лидерами, которая продолжится и в столице.

В Пекине состоится официальный визит президента РФ, в ходе которого пройдут российско-китайские переговоры на высшем уровне.

Между тем министр финансов США Скотт Бессент заявил в понедельник, что Белый дом на этой неделе рассмотрит все возможности для воздействия на Россию. Он отметил, что Вашингтон продолжает рассматривать варианты санкционного давления на РФ, поскольку конфликт на Украине все еще продолжается.

Цены на нефть повышаются утром во вторник на фоне опасений относительно стабильности российских поставок.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 по Москве составляет $68,74 за баррель, что на 0,87% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дорожают на 1,92% от уровня закрытия пятницы, до $65,24 за баррель. В понедельник основные торги на NYMEX не проводились из-за праздника в США.

Поддержку нефтяному рынку оказывает обеспокоенность в связи с возможными перебоями в поставках нефти из РФ на фоне продолжающихся атак Украины на российские энергетические объекты.

Участники рынка следят за саммитом ШОС, где во вторник проходят российско-китайские переговоры на высшем уровне. Накануне президент РФ Владимир Путин провел встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Лидеры двух стран "обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе в экономической, финансовой и энергетической сферах, и выразили удовлетворение устойчивым ростом двусторонних связей в этих областях", сообщило по итогам встречи министерство иностранных дел Индии.

Китай и Индия являются крупнейшими покупателями российской нефти. В прошлом месяце Вашингтон ввел дополнительные пошлины на импорт в США индийской продукции в связи с продолжающимися закупками Индией нефти из РФ.

Ожидания формирования избытка предложения на фоне ослабления спроса и наращивания добычи сдерживают рост нефтяных цен.