Таврический банк приостановил обслуживание клиентов, сославшись на техпричины

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Таврический банк приостановил обслуживание клиентов в офисах и посредством онлайн-сервисов по техническим причинам, сообщает пресс-служба банка.

Отмечается, что дата и время возобновления работы будут сообщены позднее.

"Интерфакс" обратился в банк за комментарием.

По информации с сайта банка, Таврический банк был создан в начале 1993 года. Учредителями выступили девять производственных и коммерческих предприятий. Территориальная сеть банка включает 13 офисов по обслуживанию частных клиентов и головной офис в Санкт-Петербурге, пять офисов в Москве, а также офисы в Сосновом Бору и Кингисеппе (Ленинградская область).

На сайте уточняется, что в конце 2014 года Таврический банк испытывал серьезные финансовые трудности и прекратил обслуживание клиентов. 11 февраля 2015 года Банк России возложил на "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) функции временной администрации по управлению банком. 30 июня 2015 года АСВ прекратило исполнение функций временной администрации.

Также в марте 2015 года АСВ приняло предложение Банка России об участии в мероприятиях по предупреждению банкротства банка. Для финансового оздоровления АСВ провело отбор инвестора, победителем которого был признан банк "Международный финансовый клуб" (банк МФК). В процессе санации Таврический банк получил финансовую поддержку от Банка России и АСВ и смог восстановить нормальный режим работы. Предполагалось, что финансовое оздоровление Таврического банка завершится 1 июля 2035 года.

Таврический банк по итогам I полугодия 2025 года занял 52-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

