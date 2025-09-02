Поиск

WSJ сообщила, что Elliott приобрел пакет PepsiCo на $4 млрд

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Инвестор-активист Elliott Investment Management приобрел долю в PepsiCo Inc. стоимостью порядка $4 млрд и намерен добиваться изменений в компании, которые поддержали бы ее акции, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

PepsiCo, являющаяся одним из крупнейших мировых производителей безалкогольных напитков, в последние годы не может восстановить долю рынка, уступая конкурентам. Ее бизнес в сфере выпуска продуктов питания, некогда главный двигатель роста бизнеса, также находится под давлением.

В прошлом компания была главным соперником Coca-Cola Co., однако в настоящее время ее главный напиток - Pepsi - находится лишь на четвертом месте по объему продаж в США. Согласно данным Beverage Digest, этот список возглавляет Coke, а второе и третье места занимают Dr Pepper и Sprite.

Проблемы PepsiCo лишь усилились в последние месяцы в условиях торговой войны и ухудшения потребительских настроений.

Капитализация компании упала более чем на 25% с пикового уровня в $270 млрд, зафиксированного в мае 2023 года, и составляет чуть более $200 млрд.

С долей стоимостью в $4 млрд Elliott входит в пятерку наиболее активных акционеров PepsiCo без учета индексных фондов, отмечают источники WSJ. Информации о том, какие именно изменения планирует продвигать инвестор-активист, пока нет.

Акции PepsiCo подскочили в цене на 5% на предварительных торгах во вторник. С начала текущего года их стоимость снизилась на 2%.

В числе других брендов компании - Mountain Dew, Gatorade, Lay's, Doritos и Quaker Oats. В этом году PepsiCo купила популярный бренд малокалорийных газированных напитков Poppi, а в прошлом году - производителя чипсов и тортилий Siete Foods.

Pepsi Elliott США
