ЦБ опубликовал проект основных направлений ДКП, сохранив июльский макропрогноз
Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - ЦБ РФ сохранил прогноз основных макроэкономических показателей в рамках базового сценария на 2025 год и период 2026-2028 годов.
Прогноз содержится в проекте Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2026-2028 годы, опубликованном регулятором на его сайте.
Прогноз основных параметров базового сценария Банка России (прирост в %, если не указано иное):
|2025
|2026
|2027
|2028
|Цена нефти для налогообложения, средняя за год, $/баррель
|55
|55
|60
|60
|Инфляция, декабрь к декабрю предыдущего года
|6,0-7,0
|4,0
|4,0
|4,0
|Ключевая ставка в среднем за год, % годовых
|18,8-19,6
|12,0-13,0
|7,5-8,5
|7,5-8,5
|ВВП
|1,0-2,0
|0,5-1,5
|1,5-2,5
|1,5-2,5
|ВВП IV кв. к IV кв. предыдущего года
|0,0-1,0
|1,0-2,0
|1,5-2,5
|1,5-2,5
|Денежная масса в национальном определении
|6-9
|5-10
|7-12
|7-12
|Требования банков к экономике
|7-10
|6-11
|8-13
|8-13
Прогноз показателей платежного баланса России (в млрд долларов США) в базовом сценарии Банка России:
|2025
|2026
|2027
|2028
|СЧЕТ ТЕКУЩИХ ОПЕРАЦИЙ
|33
|28
|32
|32
|Торговый баланс
|104
|102
|111
|110
|Экспорт
|410
|419
|443
|458
|Импорт
|306
|317
|332
|348
|Баланс услуг
|-41
|-42
|-43
|-43
|Баланс первичных и вторичных доходов
|-30
|-32
|-35
|-36
|САЛЬДО СЧЕТА ТЕКУЩИХ ОПЕРАЦИЙ И СЧЕТА ОПЕРАЦИЙ С КАПИТАЛОМ
|33
|28
|32
|32
|САЛЬДО ФИНАНСОВОГО СЧЕТА (исключая резервные активы)
|53
|42
|34
|35