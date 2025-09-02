ЦБ опубликовал проект основных направлений ДКП, сохранив июльский макропрогноз

Фото: Александр Манзюк/ТАСС

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - ЦБ РФ сохранил прогноз основных макроэкономических показателей в рамках базового сценария на 2025 год и период 2026-2028 годов.

Прогноз содержится в проекте Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2026-2028 годы, опубликованном регулятором на его сайте.

Прогноз основных параметров базового сценария Банка России (прирост в %, если не указано иное):

2025 2026 2027 2028 Цена нефти для налогообложения, средняя за год, $/баррель 55 55 60 60 Инфляция, декабрь к декабрю предыдущего года 6,0-7,0 4,0 4,0 4,0 Ключевая ставка в среднем за год, % годовых 18,8-19,6 12,0-13,0 7,5-8,5 7,5-8,5 ВВП 1,0-2,0 0,5-1,5 1,5-2,5 1,5-2,5 ВВП IV кв. к IV кв. предыдущего года 0,0-1,0 1,0-2,0 1,5-2,5 1,5-2,5 Денежная масса в национальном определении 6-9 5-10 7-12 7-12 Требования банков к экономике 7-10 6-11 8-13 8-13

Прогноз показателей платежного баланса России (в млрд долларов США) в базовом сценарии Банка России: