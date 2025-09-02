Поиск

ЦБ опубликовал проект основных направлений ДКП, сохранив июльский макропрогноз

ЦБ опубликовал проект основных направлений ДКП, сохранив июльский макропрогноз
Фото: Александр Манзюк/ТАСС

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - ЦБ РФ сохранил прогноз основных макроэкономических показателей в рамках базового сценария на 2025 год и период 2026-2028 годов.

Прогноз содержится в проекте Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2026-2028 годы, опубликованном регулятором на его сайте.

Прогноз основных параметров базового сценария Банка России (прирост в %, если не указано иное):

2025202620272028
Цена нефти для налогообложения, средняя за год, $/баррель55556060
Инфляция, декабрь к декабрю предыдущего года6,0-7,04,04,04,0
Ключевая ставка в среднем за год, % годовых18,8-19,612,0-13,07,5-8,57,5-8,5
ВВП1,0-2,00,5-1,51,5-2,51,5-2,5
ВВП IV кв. к IV кв. предыдущего года0,0-1,01,0-2,01,5-2,51,5-2,5
Денежная масса в национальном определении6-95-107-127-12
Требования банков к экономике7-106-118-138-13

Прогноз показателей платежного баланса России (в млрд долларов США) в базовом сценарии Банка России:

2025202620272028
СЧЕТ ТЕКУЩИХ ОПЕРАЦИЙ33283232
Торговый баланс104102111110
Экспорт410419443458
Импорт306317332348
Баланс услуг-41-42-43-43
Баланс первичных и вторичных доходов-30-32-35-36
САЛЬДО СЧЕТА ТЕКУЩИХ ОПЕРАЦИЙ И СЧЕТА ОПЕРАЦИЙ С КАПИТАЛОМ33283232
САЛЬДО ФИНАНСОВОГО СЧЕТА (исключая резервные активы)53423435

ЦБ РФ Банк России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Миллер считает, что в Европе не осознают масштаба проблем с закачкой газа в ПХГ

Миллер считает, что в Европе не осознают масштаба проблем с закачкой газа в ПХГ

Прорабатывается возможность для россиян расплачиваться в Китае картами "Мир" и по QR-кодам

Прорабатывается возможность для россиян расплачиваться в Китае картами "Мир" и по QR-кодам

КНР и РФ подписали более 20 документов о сотрудничестве, в том числе в сфере ИИ и энергетики

Цена нефти Brent выросла до $68,43 за баррель

Акции "Газпрома" вышли в лидеры роста на новостях о газопроводах в Китай и Монголию

Миллер сообщил о подписании обязывающего меморандума о строительстве "Силы Сибири 2"

Миллер сообщил о подписании обязывающего меморандума о строительстве "Силы Сибири 2"

Ozon запускает процедуру регистрации юрлица в РФ в рамках редомициляции

Ozon запускает процедуру регистрации юрлица в РФ в рамках редомициляции

Источник заявил, что прогноз кабмина по росту ВВП РФ может быть понижен до 1,2%

Бюджет РФ

Источник сообщил, что дефицит бюджета РФ в 2025 г. может быть выше плановых 1,7% ВВП

Источник сообщил, что дефицит бюджета РФ в 2025 г. может быть выше плановых 1,7% ВВП
Хроники событий
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7086 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2364 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние233 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости403 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России93 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });