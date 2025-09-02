Зампред ЦБ заявил о понимании россиянами сезонной природы снижения цен

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Динамика инфляционных ожиданий населения в августе показывает, что сезонное снижение цен на овощи и фрукты не влияет на мнение граждан об устойчивом инфляционном давлении и будущем росте цен, заявил зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин на пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что инфляционные ожидания населения РФ в августе выросли до 13,5% с 13% в июле, согласно опросу "инФОМ", проведенному по заказу ЦБ.

"Касательно динамики инфляционных ожиданий, на наш взгляд, их текущая динамика в августе наглядно показывает, что граждане как раз очень хорошо понимают, что сезонное снижение цен на овощи и фрукты, с которым связаны эти недели отрицательного роста индекса потребительских цен, общего индекса потребительских цен, которые наблюдаются в июле, августе, граждане хорошо понимают, что это сезонное снижение никоим образом не должно влиять на их мнение об устойчивом инфляционном давлении и будущем росте цен", - сказал Заботкин.

"И, наверное, рост инфляционных ожиданий в августе отчасти, а может, и во многом, отражает повышение регулируемых тарифов, которое произошло в июле. И, как мы всегда отмечаем, сохранение инфляционных ожиданий на повышенном уровне, на высоком уровне - это фактор, который при прочих равных ограничивает пространство для снижения ставки", - добавил он.

Инфляционные ожидания населения и бизнеса - один из важных факторов, который Банк России учитывает при принятии решения по ключевой ставке. Очередное заседание совета директоров ЦБ по денежно-кредитной политике пройдет 12 сентября.

С 1 июля 2025 года в России произошло ежегодное изменение тарифов на коммунальные услуги в соответствии с утвержденными правительством РФ предельными индексами, которые отражают средний уровень увеличения стоимости услуг по регионам страны, средняя индексация - 11,9%.