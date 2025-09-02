Поиск

Нефть ослабила рост под вечер, Brent торгуется у $68,9 за баррель

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Подъем цен на нефть замедлился вечером во вторник, инвесторы оценивают геополитические новости и ждут встречи представителей стран ОПЕК+ на грядущих выходных.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:06 по московскому времени поднимается на $0,73 (1,07%), до $68,88 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) дорожают на $1,33 (1,08%), до $65,34 за баррель.

Заседание ОПЕК+, на котором будет обсуждаться будущий размер добычи топлива этой группой стран, состоится 7 сентября. Ранее восемь участников ОПЕК+ (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман), до этого добровольно ограничивавших добычу, начали ускоренное наращивание своих квот.

Также трейдеры следят за ситуацией вокруг российско-украинского конфликта и поставками нефти из РФ. Белый дом в ближайшие дни рассмотрит возможности для воздействия на Москву, заявил в понедельник министр финансов США Скотт Бессент. Он отметил, что Вашингтон продолжает рассматривать варианты санкционного давления на РФ, поскольку конфликт на Украине все еще продолжается.

"Настроение на рынке нефти меняется с очень негативного на более нейтральное, - отметил старший аналитик A/S Global Risk Management Арне Лохманн Расмуссен. - Главную поддержку ценам на нефть оказывает геополитика. Никто больше не верит, что перемирие между Россией и Украиной будет заключено в ближайшее время".

