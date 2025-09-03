Курс рубля к юаню изменился незначительно на фоне неоднозначных факторов

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Китайский юань лишь слегка подешевел на Московской бирже утром в среду; изменения курса рубля в целом незначительные на фоне влияния неоднозначных факторов, в том числе новых геополитических сообщений, касающихся урегулирования конфликта вокруг Украины.

По итогам первой минуты торгов китайский юань снизился на Московской бирже всего на 0,5 коп. - до 11,265 руб. Китайская валюта при этом оказалась на 0,93 коп. выше уровня действующего официального курса.

Мировые цены на нефть снижаются утром в среду после уверенного повышения по итогам предыдущих торгов. Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:01 по московскому времени составила $68,94 за баррель, что на 0,29% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов.

Во вторник эти контракты подорожали на 1,45%, до $69,14 за баррель. Фьючерсы на WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи дешевеют на 0,26%, до $65,42 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость повысилась на 2,47% от уровня закрытия пятницы, до $65,59. В понедельник основные торги на NYMEX не проводились из-за праздника в США.

Участники нефтяного рынка продолжают следить за новостями геополитики и оценивают новые санкционные меры США. Американское министерство финансов накануне ввело санкции в отношении компаний и судов, принадлежащих бизнесмену с иракским гражданством, в связи с перевозками иранской нефти.

Инвесторы ждут намеченного на 7 сентября заседания ОПЕК+, на котором будут обсуждаться будущие объемы добычи нефти. Аналитики в основном ожидают, что квоты будут оставлены без изменений. Позднее в среду Американский институт нефти (API) опубликует недельные данные по резервам нефти в США. Официальный отчет министерства энергетики по коммерческим запасам нефти в стране будет опубликован в четверг.

По словам управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдана Зварича, во вторник рубль умеренно ослаб по отношению к основным мировым валютам. Пара "юань/рубль" прибавила за день 0,4%, закончив сессию в районе 11,27 рубля, а официальный курс доллара США поднялся до 80,6 рубля.

"Сегодня ожидаем сохранения тенденции на умеренное ослабление нацвалюты, что будет способствовать закреплению пары "юань/рубль" в верхней половине нашего целевого диапазона 11,0-11,5 рубля. Давление на рубль продолжат оказывать ожидания дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ и постепенное сезонное восстановление спроса на валюту со стороны импортеров. В сложившейся ситуации верхняя половина данного коридора будет актуальной для юаня в ближайшие недели. При этом к концу месяца есть риски выхода китайской валюты в район 11,5 рубля", - прогнозирует Зварич.