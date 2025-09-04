Поиск

Минсельхоз увидел большой потенциал Дальнего Востока в развитии семеноводства и селекции

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ видит большие возможности Дальнего Востока не только в наращивании производства продукции АПК, но и в развитии семеноводства и селекции. Об этом заявил замминистра сельского хозяйства Андрей Разин в ходе сессии на Восточном экономическом форуме в четверг.

"Ученые нам важный акцент поставили: Дальний Восток – это самые чистые земли с точки зрения (отсутствия - ИФ) болезней, вредителей, с точки зрения применения агрохимии. Поэтому с точки зрения возможности получения качественного посевного материала и селекционной работы Дальний Восток может быть существенно востребован", - заявил замминистра.

Разин напомнил, что в последние годы в АПК ведется работа по импортозамещению в семеноводстве. "За это время на Дальнем Востоке появилось семеноводство по овощным культурам, начинаем развивать семеноводство по ряду масличных культуру. Поэтому семеноводство – это дополнительный элемент хорошего развития, который мог бы позволять существенно прирастать в производстве", - сказал он.

При этом он особо отметил семеноводство масличных, поскольку до 40% производства российской сои приходится именно на Дальний Восток.

По оценкам Минсельхоза РФ, приведенным в его презентации, в соответствии с задачей по увеличению производства продукции АПК РФ к 2030 году на 25% по сравнению с 2021 годом в дальневосточных регионах сбор масличных должен увеличиться до 2,4 млн тонн, зерна - почти до 1,8 млн тонн, картофеля - почти до 270 тыс. тонн, овощей открытого грунта - до 125 тыс. тонн, закрытого грунта - до 61,6 тыс. тонн.

