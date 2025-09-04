Поиск

ВТБ получил согласие Центробанка Ирана на открытие филиала в стране

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - ВТБ получил принципиальное согласие Центрального банка Ирана на открытие филиала в Иране, будет предлагать клиентам трансграничные расчеты в национальных валютах в рамках обслуживания ВЭД, рассказала "Интерфаксу" член правления ВТБ Ольга Баша в кулуарах ВЭФ.

"Нужно отметить, что расчеты в национальных валютах - "рубль-иранский реал" – уже доступны на инфраструктуре ВТБ. Насчет филиала ВТБ получил принципиальное согласие Центрального банка Ирана. Это первый иностранный банк в Иране, который открывается за долгое время. Открытие филиала – достаточно длительная процедура, мы прошли начальные этапы, продолжаем двигаться вперед. Мы налаживаем все контакты, выстраиваем правильную цепочку взаимодействия, изучаем все законодательные нюансы, ведем диалог с регулятором по вопросам инфраструктуры, IT и так далее, поэтому процесс занимает время", - заявила Баша.

Отвечая на вопрос, сможет ли ВТБ открыть филиал до конца 2025 года, она заявила: "Сложно загадывать. Мы стараемся".

Через филиал в Тегеране ВТБ планирует проводить трансграничные расчеты в национальных валютах в рамках обслуживания ВЭД, заявила Баша.

"Торговый оборот растет, расчеты будут проходить через нас по прямому каналу. Сейчас трансграничные расчеты с Ираном идут в том числе через платежных агентов, что удорожает сам процесс. Когда расчеты пойдут через филиал, думаю, издержки участников торговли снизятся. Что касается других услуг, то можно отметить аккредитивы, стандартный набор нашей филиальной активности", - отметила она.

В январе этого года ВТБ заявил, что планирует трансформировать свое иранское представительство в филиал, который на первом этапе будет обслуживать внешнеэкономическую деятельность российских и иранских компаний, а также предоставлять востребованные на иранском направлении банковские продукты и расчетные механизмы.

