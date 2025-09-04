ЦБ РФ понизил прогноз по росту средств юрлиц в банках на 2025 г. до 3-7%

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - ЦБ РФ понизил прогноз по росту средств юрлиц в российских банках на 2025 год до 3-7%, повысил по росту средств физлиц до 11-15%, говорится в аналитическом обзоре по банковскому сектору.

"Мы скорректировали вниз прогнозный диапазон роста средств юрлиц до 3-7% с 5-10% с учетом отрицательного прироста с начала года. При этом ожидаем некоторого ускорения во втором полугодии 2025 года, в том числе благодаря бюджетным платежам", - отмечает ЦБ.

"С учетом фактической высокой динамики средств физлиц в первом полугодии 2025 года, а также ожидаемого значительного сезонного притока в конце года диапазон прироста по средствам физлиц повышен до 11-15% с 7-12%", - сообщил регулятор.

Прогноз по росту корпоративных средств на 2026 год остался на уровне 5-10%, розничных - 7-12%.