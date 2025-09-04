"Аэрофлот" и "Аврора" поменяют формат партнерства с код-шеринга на joint venture

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" и дальневосточная авиакомпания "Аврора" планируют перейти к формату сотрудничества joint venture вместо практикуемого сейчас соглашения о код-шеринге, сообщил глава "Аэрофлота" Сергей Александровский.

"Традиционный формат взаимодействия между авиакомпаниями – договор код-шеринга, коммерческого взаимодействия, но в международной практике есть еще такая форма сотрудничества как joint venture, к такой форме мы и планируем перейти с авиакомпанией "Аврора". Это позволит нам более гибко трансформировать расписание, управлять совместно флотом и совместно, скажем так, делить экономические результаты. Надеюсь, они будут позитивные и для "Авроры", и для группы "Аэрофлот", - сказал Александровский на транспортной сессии ВЭФ.

Детальные условия нового формата партнерства, по его словам, сейчас согласовываются.

Joint venture – это соглашение между авиакомпаниями о совместном использовании доходов на определенном маршруте. Партнеры координируют планирование маршрутов и расписание полетов.

Код-шеринг – совместная эксплуатация рейса, когда одна авиакомпания является его оператором, а другая – партнером с правом продажи билетов на этот же рейс под собственным кодом.

До 2021 года "Аэрофлот" контролировал "Аврору" с долей 51% (остальные 49% были у Сахалинской области). Акции были проданы в пользу регионального АО "Корпорация развития Сахалинской области" за 1 рубль. В дальнейшем "Аврора" стала базой для единой дальневосточной авиакомпании.