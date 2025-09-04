Поиск

Контейнерооборот морских терминалов ГК "Дело" за 7 месяцев вырос на 1,6%

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Морская контейнерная перевалка на терминалах группы компаний "Дело" ("ДелоПортс" и "Глобал Портс") по итогам января-июля текущего года выросла на 1,6%. Об этом сообщил первый заместитель генерального директора по стратегии и развитию ГК "Дело" Александр Иодчин на брифинге в рамках ВЭФ-2025.

"Перевалка в портах - за первые 7 месяцев мы приросли на 1,6%. Это более 1 млн TEU. Соответственно, на фоне просадки рынка наша доля увеличилась", - сказал он.

Морская перевалка контейнеров группы компаний "Дело" по итогам года может остаться в плюсе. "Мы будем стараться, чтобы было в плюсе. На Дальнем Востоке ситуация понятная. В Азово-Черноморском бассейне, как я сказал, очень сильно стараемся, какой-то рост должны показать. По Северо-Западу будет зависеть от рынка, сейчас видим охлаждение. Но пока в плюсе", - сказал Иодчин.

По данным ГК "Дело", в целом по российскому рынку контейнерных перевозок (включая ж/д перевозки, в том числе транзитные и перевалку груженых контейнеров в портах) снижение за семь месяцев составило 6%. "По традиционной динамике четвертого квартала, скорее всего, рынок в течение 2025 года упадет не так сильно, как он упал за 7 месяцев. Мы сейчас для себя закладываем снижение рынка по году порядка 5%. На следующий год видим восстановление рынка", - сказал Иодчин, отметив, что вопрос в том, восстановится ли рынок до уровня 2024 года, либо чуть меньше.

"Мы рассматриваем несколько сценариев, базовый сценарий - мы видим, что чуть-чуть до 2024 года может не достать. Причина просадки всем известна. Это перенасыщение спроса в прошлом году, особенно в части автомобилей, ключевая ставка, модель сбережения населения по сравнению с моделью потребления. Это в части импорта. В части экспорта – два фактора. Первый – крепкий рубль. И второй фактор – замедление (роста) китайской экономики и, как следствие, снижение спроса на российскую продукцию. В данном случае больше говорю не только про контейнеры, но и в целом, потому что это все звенья одной цепочки, они друг друга за собой тянут", - пояснил он.

Иодчин отметил разнонаправленное влияние рыночной ситуации на ставки фрахта. Так, на мировом контейнерном рынке, с одной стороны, пошлины США и ввод нового флота "приземляют" ставки фрахта, с другой стороны – ситуация с Красным морем, наоборот, ставки по-прежнему поддерживает.

На российском рынке ставки снижаются – как на общем фоне, так и с учетом просадки перевалки контейнеров. "Мы ожидаем все-таки, что какая-то подпитка по импорту начнется. С этой стороны мы видим, что снижение ставок либо замедлится, либо остановится. Роста ставок мы пока, по крайней мере до конца года, не прогнозируем", - добавил топ-менеджер.

По его словам, вследствие снижения морского фрахта сквозная ставка по ж/д доставке контейнеров снизилась. Иодчин напомнил, что в конце прошлого года был баланс стоимости доставки контейнеров по всем коридорам. "Ставка вокруг $5 тыс. за TEU на трейде Шанхай-Москва, плюс-минус 5-10%, по всем коридорам присутствует. Коридоры продолжают между собой конкурировать с переменными успехами", сказал он.

