Путин заявил, что Южно-Киринское месторождение должно стать основным источником газа для Дальнего Востока

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Газификация Дальнего Востока в перспективе должна быть обеспечена за счет ввода Южно-Киринского месторождения на шельфе Сахалина, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания, посвященного развитию топливно-энергетического комплекса региона, на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2025).

"По оценкам Минэнерго, в ближайшие годы на Дальнем Востоке прогнозируется кратный рост спроса на природный газ. Уже сейчас видны признаки его дефицита в регионе: обеспечить снабжение новых предприятий порой сложно", - сказал Путин.

"В перспективе одним из основных источников газа для Дальнего Востока должно стать Южно-Киринское месторождение на шельфе Сахалина. Хотел бы услышать сегодня, какая сейчас ситуация с его запуском", - добавил президент РФ.

Южно-Киринское месторождение является крупнейшим в пределах участка. Его извлекаемые запасы (по категории С1+С2) оцениваются в 814,5 млрд куб. м газа, 130 млн тонн газового конденсата, 3,8 млн тонн нефти. Планируемая проектная мощность - 21 млрд куб. м газа в год.

В презентации заместителя председателя правления "Газпрома" Виталия Маркелова, представленной на ВЭФ-2025, сообщалось, что обустройство месторождения продолжится в пятилетний период 2025-2029 гг.

В Минтрансе не исключили снижения грузооборота морпортов из-за ситуации с углем

Центробанк сохранил прогноз по прибыли банков на 2025 год в диапазоне 3-3,5 трлн рублей

"Газпром" в ноябре запустит пятую технологическую линию Амурского ГПЗ

Tesla открыла доступ к приложению для заказа роботакси

РФ и Китай в следующем году определят сроки и схему финансирования "Силы Сибири 2"

График плановых ремонтов НПЗ изменен для увеличения поставок на внутренний рынок

Решетников сообщил об охлаждении экономики РФ быстрее ожиданий

Нефть Brent подешевела до $67,17 за баррель

