ГК "Дамате" и Сбер заключили первую в РФ сделку товарного РЕПО на фуражную пшеницу

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - ГК "Дамате", ведущий производитель мяса индейки в РФ, и Сбербанк заключили первую в РФ сделку товарного РЕПО на фуражную пшеницу. ООО "СБ Сырьевой трейдинг" (СБСТ, дочерняя компания ПАО Сбербанк) приобрела у "Дамате" партию урожая с обязательством через определенный срок выкупить ее обратно, сообщает агрохолдинг.

"Сделка РЕПО с использованием фуражной пшеницы в качестве актива - это принципиально новое явление для отечественного агрокомплекса. Инструмент позволяет эффективно монетизировать складские запасы, превращая их в оборотные средства. В рамках сделки компания продает товар с обязательством обратного выкупа и сразу получает денежные средства. Такой механизм дает возможность привлекать ресурсы в периоды сезонного хранения сельхозпродукции, не прибегая к другим способам заимствования", - говорится в пресс-релизе.

"СБСТ развивает свою линейку для реального сектора экономики. В условиях изменения программ господдержки товарное РЕПО становится альтернативой для агробизнеса. Этот инструмент решает конкретную бизнес-задачу – высвобождает средства из замороженных активов без роста долговой нагрузки. Успешный опыт с "Дамате" позволяет нам помочь и другим клиентам АПК повысить свою операционную эффективность и финансовую устойчивость", - отметил зампредседателя правления Сбербанка Анатолий Попов, процитированный в пресс-релизе.

По словам первого заместителя гендиректора "Дамате" Станислава Варича, сделка с СБСТ хорошо вписывается в производственный цикл. "Это позволило нам оптимизировать работу со складскими запасами в ожидании благоприятной рыночной конъюнктуры и направить высвобожденные ресурсы на операционную деятельность", - сказал он.

"Дамате" использует и другие новые финансовые механизмы, в частности цифровые финансовые активы.

ГК "Дамате" в 2024 году произвела 241,5 тыс. тонн мяса индейки (в убойном весе), что на 2% больше, чем в 2023 году. Кроме того, она занимается производством мяса утки, баранины, а также молочным животноводством. Активы группы расположены в Пензенской, Ростовской и Тюменской областях, в Северо-Кавказском федеральном округе. Земельный фонд составляет порядка 100 тыс. га в регионах присутствия.

В 2024 году выручка компании выросла на 18% до 72 млрд рублей, скорректированный показатель EBITDA - на 22% до 15 млрд рублей.