Поиск

ГК "Дамате" и Сбер заключили первую в РФ сделку товарного РЕПО на фуражную пшеницу

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - ГК "Дамате", ведущий производитель мяса индейки в РФ, и Сбербанк заключили первую в РФ сделку товарного РЕПО на фуражную пшеницу. ООО "СБ Сырьевой трейдинг" (СБСТ, дочерняя компания ПАО Сбербанк) приобрела у "Дамате" партию урожая с обязательством через определенный срок выкупить ее обратно, сообщает агрохолдинг.

"Сделка РЕПО с использованием фуражной пшеницы в качестве актива - это принципиально новое явление для отечественного агрокомплекса. Инструмент позволяет эффективно монетизировать складские запасы, превращая их в оборотные средства. В рамках сделки компания продает товар с обязательством обратного выкупа и сразу получает денежные средства. Такой механизм дает возможность привлекать ресурсы в периоды сезонного хранения сельхозпродукции, не прибегая к другим способам заимствования", - говорится в пресс-релизе.

"СБСТ развивает свою линейку для реального сектора экономики. В условиях изменения программ господдержки товарное РЕПО становится альтернативой для агробизнеса. Этот инструмент решает конкретную бизнес-задачу – высвобождает средства из замороженных активов без роста долговой нагрузки. Успешный опыт с "Дамате" позволяет нам помочь и другим клиентам АПК повысить свою операционную эффективность и финансовую устойчивость", - отметил зампредседателя правления Сбербанка Анатолий Попов, процитированный в пресс-релизе.

По словам первого заместителя гендиректора "Дамате" Станислава Варича, сделка с СБСТ хорошо вписывается в производственный цикл. "Это позволило нам оптимизировать работу со складскими запасами в ожидании благоприятной рыночной конъюнктуры и направить высвобожденные ресурсы на операционную деятельность", - сказал он.

"Дамате" использует и другие новые финансовые механизмы, в частности цифровые финансовые активы.

ГК "Дамате" в 2024 году произвела 241,5 тыс. тонн мяса индейки (в убойном весе), что на 2% больше, чем в 2023 году. Кроме того, она занимается производством мяса утки, баранины, а также молочным животноводством. Активы группы расположены в Пензенской, Ростовской и Тюменской областях, в Северо-Кавказском федеральном округе. Земельный фонд составляет порядка 100 тыс. га в регионах присутствия.

В 2024 году выручка компании выросла на 18% до 72 млрд рублей, скорректированный показатель EBITDA - на 22% до 15 млрд рублей.

ГК "Дамате" Сбер СБСТ ООО "СБ Сырьевой трейдинг"
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Восточный экономический форум - 2025

Появление рыбной биржи пока откладывается. Обзор

Появление рыбной биржи пока откладывается. Обзор
Восточный экономический форум - 2025

В Минтрансе не исключили снижения грузооборота морпортов из-за ситуации с углем

В Минтрансе не исключили снижения грузооборота морпортов из-за ситуации с углем

Центробанк сохранил прогноз по прибыли банков на 2025 год в диапазоне 3-3,5 трлн рублей

Центробанк сохранил прогноз по прибыли банков на 2025 год в диапазоне 3-3,5 трлн рублей
Восточный экономический форум - 2025

"Газпром" в ноябре запустит пятую технологическую линию Амурского ГПЗ

Tesla открыла доступ к приложению для заказа роботакси

Восточный экономический форум - 2025

РФ и Китай в следующем году определят сроки и схему финансирования "Силы Сибири 2"

Восточный экономический форум - 2025

График плановых ремонтов НПЗ изменен для увеличения поставок на внутренний рынок

График плановых ремонтов НПЗ изменен для увеличения поставок на внутренний рынок
Восточный экономический форум - 2025

Решетников сообщил об охлаждении экономики РФ быстрее ожиданий

Нефть Brent подешевела до $67,17 за баррель

Нефть Brent подешевела до $67,17 за баррель
Хроники событий
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7100 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2366 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ64 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России96 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });