Появление рыбной биржи пока откладывается. Обзор

Фото: Денис Кожевников/ТАСС

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Вопрос о создании в РФ рыбной биржи обсуждается уже почти два десятилетия, но дискуссия пока не привела к открытию такой торговой площадки. Сторонники идеи говорят о повышении прозрачности торгов и гарантиях справедливого ценообразования, противники - о росте затрат и появлении еще одного посредника в торговле рыбой.

То, что стороны все еще далеки от согласованной позиции, показала и дискуссия, которая прошла на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в четверг.

Рыбаки говорят "нет"

Против вывода рыбной продукции на биржу высказываются представители рыбохозяйственной отрасли.

Как заявил председатель совета директоров ГК РРПК Савелий Карпухин, отрасль говорит бирже "нет". В числе аргументов он назвал то, что если биржа добавит еще одного посредника в цепочке товародвижения, это не поможет решить задачу увеличения предложения рыбы потребителям по справедливой цене. Он также опасается нивелирования качества продукции.

"Мы инвестируем десятки миллиардов рублей в строительство нового флота, который уже на борту судна позволяет производить продукт высокого качества. Мы инвестируем в качество. Биржа всю премиальность и различия в качестве будет нивелировать, рыба - это не биржевой продукт. Ну как отличить филе, выработанное в море, от "гаражной" переработки, посыпанной всякой гадостью? На бирже невозможно будет отделить хороший продукт от плохого", - заявил он.

Карпухин также против того, "чтобы инициативы, похожие на биржу, стали "крестовым походом" против рыбных трейдеров". Их доля в объемах торговли компании невелика, но именно они помогают "дотянуться" до многих потребителей, в частности, в сфере общепита. По его словам, ресторатор, которому надо, к примеру, 100 кг минтая, 50 кг нерки и два живых краба, не пойдет за ними на биржу, а обратится к оптовику.

Как заявил председатель Рыбного союза Александр Панин, ему непонятно, зачем "рыбу хотят затащить на биржу". "Биржевая торговля рыбой есть в добровольном порядке, никто не мешает сейчас продавать рыбу на бирже. Но инструмент совершенно не пользуется спросом - и это ответ на вопрос, выгодно ли это рыбакам. Этот механизм пока не предоставляет каких-то дополнительных "плюшек" к уже существующей системе поставок", - заявил Панин.

Более того, по оценкам экспертов, биржа на первом же этапе движения сырья "приклеит" минимум 2% транзакционных издержек к цене, дальше это будет экстраполироваться при всех точках передела, добавлять стоимость для конечного потребителя, сказал он.

"На биржу также могут выйти финансовые спекулянты, то есть непрофессиональные игроки рынка, которые, имея большой финансовый ресурс, запросто смогут выкупать самую ликвидную, дефицитную продукцию с целью дальнейшей перепродажи", - опасается глава союза.

Прямой диалог

Как считает Карпухин, на сегодня оптимальным механизмом взаимоотношения рыбаков, переработчиков и торговли являются долгосрочные договоры. "Мы понимаем их потребности и в соответствии с ними выстраиваем логистику. Все работает, рыбной бирже здесь места не находится. Высший пилотаж - это когда мы договариваемся с ритейлером", - сказал он.

Именно в долгосрочных договорах, а не в бирже видит перспективы взаимоотношений с рыбаками и переработчиками директор по развитию категории "ультрафреш" Х5 Group Александра Сухарева.

"Главный инструмент развития рыбной полки мы видим в стратегическом долгосрочном партнерстве с фиксацией цены и прозрачным "стаканом" себестоимости", - сказала она, отметив, что такая практика показала свою эффективность.

По словам Панина, долгосрочные договоры позволяют делать поставки продукции более ритмичными и "выравнивать затратные косты по логистике", число таких договоров увеличивается.

В качестве альтернатив биржевой системы ценообразования он предложил использовать механизм регистрации внебиржевых сделок. "Возможно, это следует опробовать, чтобы формировать ценовые индикаторы для правительства. Кроме того, у нас есть ФНС и ФТС, которые "видят" все сделки. Почему бы не взять оттуда информацию", - заявил он.

Принявший участие в дискуссии губернатор Камчатки Владимир Солодов призвал не считать рыбную биржу панацеей для решения всех проблем в логистике рыбной продукции. "Мы планомерно идем к формированию эффективной товаропроводящей цепи и сокращению количества посредников. Мы за один стол посадили крупных сетевиков и крупных производителей, и в результате простого нормального диалога они между собой договорились. (Теперь - ИФ) без нашего участия расширяется ассортимент рыбы в сетях и снижается маржа, которая посредниками добавляется. Результат достигнут за счет прямого диалога", - сообщил он.

В то же время он отметил, что "есть и движение к биржевому механизму, но существует много ограничений".

Не демонизируйте биржу

Комментируя опасения отраслевиков, представители биржевых площадок настаивали на том, что именно биржевая торговля делает процесс ценообразования прозрачным.

"Биржа предоставляет лишь сервис, опрозрачивает те отношения, которые уже существуют, она не добавляет стоимости, поскольку не является покупателем. Это электронная площадка, которая сводит достаточно большое число продавцов и покупателей", - заявил управляющий директор Петербургской биржи Павел Иванов.

Согласившись с тем, что рыба на бирже может отличаться по качеству, он заявил: "Это вопрос задания стандартов, это то, что делает не биржа, а сами участники, и здесь тоже нужен диалог".

Иванов также призвал не демонизировать биржи, поскольку задачи 100%-ной продажи рыбы на них нет.

Старший управляющий директор по продажам и развитию бизнеса Московской биржи Владимир Крекотень отметил, что "биржа дает прослеживаемость и гарантию поиска минимальной цены".

Между тем, как показывает мировой опыт, существующие в мире рыбные биржи трудно назвать биржами в классическом виде, заявил вице-президент Сбербанка Владимир Ситнов, отметив, что такие торговые площадки в основном создавались по инициативе "снизу". "Это было объединение кооперативов рыбопроизводителей с тем, чтобы гарантировать свои права, получать гарантированные цены и, по сути, таким квазисервисом себя защищать", - сказал он.

Ситнов сообщил, что в настоящее время банк с рядом партнеров "изучает опыт или возможности создания аукционных площадок для того, чтобы облегчить жизнь, прежде всего, рыбопроизводителям с точки зрения организации конкурентной и прозрачной системы торгов".