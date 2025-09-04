Шохин заявил, что активизация выплаты бизнесом дивидендов возможна в 2026 г., если ЦБ снизит ставку до 14%

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Российские компании, многие из которых в 2025 году приняли решение не выплачивать дивиденды за прошедшие периоды, могут в 2026 году вернуться как к инвестициям, так и к активизации дивидендных выплат при условии, что ставка ЦБ будет снижена в декабре до 14% и далее продолжит снижение. Такое мнение высказал глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин журналистам в кулуарах ВЭФ-2025.

"Я думаю, что в следующем году уже возможно (то, что компании РФ массово вернутся к выплате дивидендов - ИФ) при условии, что в декабре будет ставка не больше 14%", - сказал он.

"Сейчас уже называют (...) 10,5% в 2026 году - видимо, к концу года. Это тот уровень, который позволит одновременно решать и долговые проблемы, и инвестиционные проблемы, включая и, естественно, выплату дивидендов, это тоже часть инвестиционного процесса. Выплата дивидендов - это способ привлекать инвестиции в том числе", - отметил Шохин.

Базовый прогноз ЦБ предполагает ставку на 2026 год в размере 12-13%. В прогнозе банка по основным направлениям государственной денежно-кредитной политики на период до 2028 года представлен также дезинфляционный сценарий, при его реализации, по мнению ЦБ, ключевая ставка в 2026 году будет находиться в диапазоне 10,5-11,5%.

Сейчас ключевая ставка ЦБ составляет 18%, следующее заседание совета директоров банка по ставке состоится 12 сентября.

"Дело не только в самой ставке. Дело в том, что многие не выплачивают дивиденды, потому что большая долговая нагрузка и необходимость обслуживать долги, возвращать долги (...). Учитывая, что не по фиксированным, а по плавающим ставкам привлекались кредиты, конечно, понижение ставки облегчит бремя", - добавил глава РСПП.