В Минпромторге сообщили о готовности законопроекта о 20%-й "российской полке" для вин

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Законопроект о введении обязательной доли продажи вина для ритейла и предприятий общественного питания на уровне 20% от общего объема продажи определенных категорий вин (так называемая российская полка) подготовлен и может быть принят в осеннюю сессию заседаний Госдумы РФ.

"Законопроект готов, он уже прошел все согласования и дорабатывается на площадке правительства. Я надеюсь, что в осеннюю сессию он будет принят", - сообщил замминистра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов журналистам в кулуарах ВЭФ-2025 .

Новая норма, как ожидается, начнет действовать с 1 марта 2026 года.

Чекушов отметил, что уже по итогам прошлого года доля вина российского производства в общем объеме продаж превышала 50%.

"Но отставание есть именно по отдельным номенклатурным позициям. И вот здесь наша задача как раз этой квотой обеспечить, чтобы 20% номенклатурных позиций было за российским вином", - сказал он.

Как сообщалось, законопроект о внесении изменений в закон "О виноградарстве и виноделии в РФ" предполагает установление 20%-й минимальной доли для обычных, игристых и крепленых вин российского происхождения на полках торгующих алкогольной продукцией магазинов и в меню ресторанов и других заведений общественного питания. Сообщалось также о том, что в дальнейшем отдельным решением эта доля может быть увеличена до не более 70%.

В ранее публиковавшейся пояснительной записке к законопроекту приводились данные, согласно которым в настоящее время доля российского "тихого" вина ниже 20% зафиксирована только в 13 субъектах РФ (из них в семи субъектах она составляет более 18%). "Таким образом, предлагаемое регулирование затронет в основном три субъекта РФ - Москву (9,1%), Московскую область (12,4%), Санкт-Петербург (11,9%), которые имеют большой потенциал для выполнения требования", - отмечали авторы проекта

Доля российского игристого вина менее 20% отмечена только в Москве (14,6%), Московской области (19,4%) и Санкт-Петербурге (18,2%). Размер доли российского крепленого вина во всех субъектах РФ уже сейчас превышает 20%.