Рынок акций США вырос в четверг, S&P 500 обновил рекорд

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в четверг, индекс S&P 500 обновил исторический максимум.

Участники рынка изучали статданные США, ожидая важного отчета по американскому рынку труда и оценивая перспективы снижения процентной ставки на заседании Федеральной резервной системы (ФРС) в сентябре.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 8 тыс. - до 237 тыс., сообщило в четверг министерство труда США. Аналитики в среднем ожидали повышения числа заявок до 230 тыс., по данным Trading Economics.

Отчет отраслевой организации ADP указал на замедление темпов найма в США в августе. Число рабочих мест в частном секторе страны в прошлом месяце увеличилось на 54 тыс. после роста на 106 тыс. в июле. Эксперты в среднем ожидали увеличения показателя на 65 тыс.

Данные ADP оказались слабее ожиданий, но этого недостаточно, чтобы говорить о существенном ухудшении ситуации на рынке труда или изменить позицию ФРС, отметил главный инвестиционный директор Comerica Wealth Management Эрик Тил. По его словам, рынок ожидает более явных признаков ослабления, которые укрепят аргументы в пользу смягчения денежно-кредитной политики.

В пятницу будет опубликован ключевой отчет о состоянии рынка труда США за август, который может повлиять на решение Федрезерва по денежно-кредитной политике. Судя по котировкам фьючерсов на уровень ставки ФРС, вероятность ее снижения на заседании в сентябре оценивается в 99,4%, по данным FedWatch.

Между тем индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в августе вырос до максимальных за шесть месяцев 52 пунктов с 50,1 пункта в июле, сообщил Институт управления поставками (ISM). Аналитики в среднем прогнозировали его повышение до 51 пункта.

Бумаги Amazon.com Inc. подорожали на 4,3%. Авиакомпания JetBlue Airways сообщила о заключении партнерского соглашения с Project Kuiper - подразделением Amazon, занимающимся развитием глобальной сети спутникового интернета. JetBlue хочет улучшить качество связи на своих бортах.

Рыночная стоимость Tesla выросла на 0,3% после новостей об открытии доступа к ее приложению для заказа роботакси для широкой публики. Сервис был запущен в Остине (штат Техас) еще в конце июня, но до настоящего времени был доступен ограниченному кругу инвесторов и инфлюенсеров.

Среди других компаний "великолепной семерки" котировки акций Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) поднялись на 1,6%, Alphabet Inc. - на 0,7%, Nvidia Corp. и Apple Inc. - на 0,6%, Microsoft Corp. - на 0,5%.

Лидером роста в составе индекса S&P 500 стала T. Rowe Price Group Inc. (+5,8%). Ранее сообщалось, что Goldman Sachs Group инвестирует $1 млрд в T. Rowe Price и создаст с этой компанией партнерство для продажи инвестиционных инструментов розничным клиентам. Бумаги Goldman Sachs подорожали на 2,5%.

Котировки акций Salesforce Inc. снизились на 4,9%. Квартальные результаты поставщика облачных корпоративных решений для взаимодействия с клиентами превзошли ожидания рынка, однако его прогноз на текущий квартал разочаровал инвесторов.

Капитализация Hewlett Packard Enterprise увеличилась на 1,5%. Поставщик решений в сфере IT и телекоммуникационных услуг в третьем финквартале сократил чистую прибыль почти вдвое, но увеличил выручку сильнее прогнозов рынка.

Цена бумаг Ciena Corp. подскочила на 23,3%. Поставщик оборудования для телекоммуникационных сетей и разработчик сетевых технологий в третьем квартале 2025 фингода увеличил чистую прибыль более чем в 3,5 раза, выручку - на 29,4%, при этом скорректированная прибыль и выручка превзошли ожидания рынка.

Рыночная стоимость Figma Inc., владеющей популярным сервисом для дизайна пользовательских интерфейсов, упала на 19,9%, несмотря на позитивную квартальную отчетность.

Dow Jones Industrial Average по итогам сессии в четверг повысился на 0,77% - до 45621,29 пункта.

Standard & Poor's 500 поднялся на 0,83% - до 6502,08 пункта.

Nasdaq Composite вырос на 0,98% - до 21707,69 пункта.