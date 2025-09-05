Поиск

Сбербанк за январь-август нарастил объем финансирования жилой недвижимости на 21%

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Сбербанк за январь-август 2025 года нарастил объем финансирования проектов жилой недвижимости на 21% - до 6,4 трлн рублей, сообщил зампред правления банка Анатолий Попов журналистам в кулуарах ВЭФ-2025.

"С начала года портфель финансирования жилой недвижимости в Сбере увеличился на 21% и достиг почти 6,4 трлн рублей. За 12 месяцев рост составил 32%", - сказал он.

Попов отметил, что рынок стремится к балансу спроса и предложения за счет снижения активности застройщиков по запуску новых проектов.

"Застройщики оптимизируют свои инвестпрограммы, в том числе синхронизируя сроки строительства с поступлениями на счета эскроу, что помогает снизить процентную нагрузку на проекты. Снижение рыночных ипотечных ставок на фоне смягчения денежно-кредитной политики будет способствовать постепенному увеличению активности покупателей, что, в свою очередь, поддержит застройщиков", - считает зампред Сбербанка.

ВЭФ Сбербанк жилая недвижимость
Глава "Росатома" допустил, что часть мощности ЗАЭС станет "предметом международного сотрудничества"

Запасы нефти в США выросли за неделю на 2,42 млн баррелей

Восточный экономический форум - 2025

Появление рыбной биржи пока откладывается. Обзор

Восточный экономический форум - 2025

В Минтрансе не исключили снижения грузооборота морпортов из-за ситуации с углем

Центробанк сохранил прогноз по прибыли банков на 2025 год в диапазоне 3-3,5 трлн рублей

