OpenAI начнет выпуск собственных ИИ-чипов в партнерстве с Broadcom

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Американская OpenAI, разработчик чат-бота ChatGPT, начнет выпускать собственные ИИ-чипы в следующем году, пишет газета Financial Times.

По словам источников газеты, новый чип является совместной разработкой OpenAI и Broadcom Inc., одного из крупнейших мировых производителей полупроводниковых компонентов.

Главный исполнительный директор Broadcom Хок Тан в ходе телефонной конференции для инвесторов в четверг заявил, что компания получила заказ на выпуск кастомных ИИ-чипов на сумму $10 млрд, не раскрыв имени заказчика. Источники FT подтвердили, что этим заказчиком является OpenAI.

ИИ-компания начала работу с Broadcom еще в прошлом году, однако о сроках запуска массового производства ее чипов ранее не сообщалось. По словам одного из источников FT, OpenAI планирует использовать чипы для собственных нужд, не поставляя их сторонним компаниям.

Глава OpenAI Сэм Альтман регулярно говорит о растущем спросе на вычислительные ресурсы как для обслуживания пользователей, так и для обучения ИИ-моделей. В прошлом месяце он заявил, что компания планирует удвоить вычислительные ресурсы в течение пяти месяцев. На данный момент основным поставщиком ИИ-чипов для OpenAI является Nvidia Corp.

