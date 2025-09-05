Кто замкнет цепочку из редкоземельных металлов. Репортаж.

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ВЭФ-2025, поручил в ближайшие месяцы утвердить программу развития отрасли редкоземельных металлов (РЗМ).

"Полгода назад, в феврале, мы договорились утвердить долгосрочный план развития редкоземельной индустрии. Прошу правительство сделать это не позднее ноября текущего года", - сказал он, обратив внимание на необходимость стимулировать спрос на РЗМ на новых производствах.

Ранее в тот же день представители отрасли в рамках тематической сессии обсуждали проблемы рынка РЗМ. Почему при огромной сырьевой базе это дефицитное сырье приходится ввозить из-за рубежа? Большинство участников дискуссии сошлись во мнении, что как бизнес РЗМ-проекты "не летают" и их нужно рассматривать только в контексте других отраслей.

Проблем с запасами нет

Россия на втором месте в мире по запасам РЗМ, при этом на восьмом по добыче и на последнем - среди производителей - по объемам выпуска. "Проблемы минерально-сырьевой базы редких и редкоземельных металлов в Российской Федерации нет", - прямо заявил на сессии глава Роснедр Олег Казанов.

"Там 22 вида сырья, - напомнил он. - Так вот, по всем, по всем без исключения экономически значимым видам сырья из этого перечня у нас проблемы отсутствия запасов, то есть геологической проблемы, нет".

По титану, привел пример Казанов, запасы порядка 580 млн тонн, годовая потребность РФ с учетом экспортных поставок - 200 тыс. тонн. По литию при 3,2 млн тонн запасов "в лучшие времена" с учетом значительной экспортной составляющей потребление было около 10 тыс. тонн в год. По редким "землям" 28,5 млн тонн запасов, а добыча, в значительной степени ориентированная на экспорт, порядка 2,5 тыс. тонн в год.

"Там есть нюансы, детали, отсутствие пригодных типов руд, что-то располагается не там, где нам бы хотелось, у чего-то нет экономики. С редкими "землями" отдельная история, потому что добываем одни, а востребованы другие, но в целом ситуация вот такая: запасов более чем достаточно", - заявил глава Роснедр.

"Месторождения есть, вопрос - почему мы их не осваиваем, - рассуждал Казанов. - На мой взгляд, спрос - это ключевой момент этой дискуссии".

"Как сырьевой бизнес только лишь редкие "земли" рассматривать невозможно, - считает он. - Это бизнес, но это очень маленький бизнес". "Общая стоимость редких "земель", которые оборачиваются в Российской Федерации, составляет порядка 2 млрд рублей, - привел оценку Казанов. - Это примерно соответствуем среднего размера одному россыпному золотодобытчику с производительностью примерно 250 кг золота в год".

Поэтому, по мнению главы Роснедр, рассматривать РЗМ стоит только в контексте другого бизнеса - производства высокотехнологичных изделий, ОПК и т.д.

"У нас основная проблема, которую мы сейчас видим, - это низкий спрос, - согласен замдиректора департамента металлургии и материалов Минпромторга РФ Константин Федоров. - Экономика проектов от этого очень сильно страдает".

Но, отмечает он, таможенная статистика свидетельствует, что импортируется много готовых изделий, содержащих редкие металлы и РЗМ: магниты, аккумуляторные батареи и т.д. "Это потенциальный спрос, потенциальный драйвер для нас, для потребления", - считает Федоров.

"В рамках нацпроекта мы прогнозируем, что существенным образом должны снизить импортозависимость по вольфраму, по молибдену, по цирконию, по ниобию, танталу, литию и РЗМ", - выразил надежду представитель Минпромторга.

Хайпово, но невыгодно

Из заявлений главы группы "Русредмет" Андрея Нечаева следует, что проблема РЗМ и не в технологиях: чтобы добраться до целевых компонентов, "необходимо попотеть достаточно серьезно", но в стране накоплен достаточно большой опыт переработки руд и концентратов РЗМ. "Опыт есть, минерально-сырьевые источники есть, в чем же, собственно говоря, проблема? Мне видится, что откровенно слабое место - это создание полной сквозной цепочки, скоординированной по времени и по объемам", - заметил он.

Встает вопрос стоимости технологических переделов. Нечаев привел пример "магнитного" РЗМ неодима: когда оксид неодима на бирже в среднем стоил $60 за кг, в пересчете на металл это было $70, цена металлического неодима на бирже составляла $73, то есть на передел от оксида до металла оставалось всего $3. А цены на магниты (неодим-железо-бор) начинались от $15-16, то есть стоимость неодима в композиции составляла всего $53.

"Очевидно, мне кажется, что здесь как таковой бизнес-структуры или бизнес-рентабельности, на примере этой цепочки, нет, ее в чистом виде не будет, - сделал вывод Нечаев. - Нужна, на мой взгляд, решающая роль государства в выстраивании и структурировании этой цепочки. И здесь создание только вертикально интегрированных структур, начиная от добычи и заканчивая готовыми изделиями, которое выстраивается в какой-то степени или в полной степени в рамках госкорпорации "Росатом", - это, наверное, единственный путь, который у нас возможен, чтобы не остаться совсем на задворках этой тематики".

"Рынок РЗМ - это не рынок совершенной конкуренции, он так не работает и никогда не работал. Сегодня РЗМ - это по факту инструмент геополитического давления", - выразил мнение Магомед Гехаев, советник гендиректора "Росатом Недр" (первый передел - добыча РЗ-сырья).

Китайский рынок держится на поддержке со стороны государства и субсидировании opex, пояснил он. "Этот бизнес не работает без господдержки, - заявил Гехаев. - Китаец субсидирует добычу, китаец субсидирует производство концентрата и китаец субсидирует покупку именно концентрата. И говорить о том, что, вот давайте мы сейчас выбежим, пойдем добывать, пойдем перерабатывать - не работает!"

При этом в России из-за удаленности инфраструктуры и климатических условий затраты будут еще выше. "Знаете, когда вот на бумаге, на картинке все красиво. И вроде как РЗМ - редкоземельные металлы - все это хайпово, а когда начинаешь считать, получается не очень выгодно. У меня opex на 20-30% дороже, чем у моих конкурентов в Китае, просто из-за географии", - привел Гехаев в пример Ловозерский ГОК "Росатома" в Мурманской области.

Волшебная формула РЗМ

"Проблема РЗМ именно в экономике, не в сырьевой базе, - согласился и Руслан Димухамедов, гендиректор Соликамского магниевого завода "Росатома" (второй передел - производство РЗМ), глава Ассоциации производителей и потребителей редких и редкоземельных металлов. - Общий настрой такой: мы копаем месторождение, зарабатываем на этом деньги, и инвесторы на условиях предпринимательского риска берут на себя ответственность за то, что найдут инвестиции, организуют сбыт, погасят все кредиты, заработают свою прибыль, выплатят налоги. Для многих месторождений это работает - золото, удобрения, медь, нефть, газ, безусловно, а для РЗМ это, к сожалению, не работает. Вот прямо совсем не работает".

Китай, считает Димухамедов, открыл "волшебную формулу РЗМ": в структуре готового изделия стоимость РЗМ составляет доли процента (например, от стоимости электромобиля цена РЗМ составляет примерно 1/1000, лития - 1/100). "Коллеги из Китая для себя поняли, что фактически, субсидируя в цене твоего электромобиля 0,1% (1/1000), ты получаешь контроль над всем рынком автомобилей", - пояснил он.

"Если у потребителей есть полное понимание, что мы играем в глобальную экономику, мир глобален и все продукты являются нормально продаваемыми-покупаемыми, тогда, действительно, не надо связываться с собственной добычей. Добыча, особенно если мы говорим про РЗМ, очень невыгодна. Ты выручку имеешь на миллионы, а capex - на миллиарды. И все, это приговор для редкоземов", - заключил Димухамедов. В последние годы было много инвестпроектов в РЗМ, напомнил он, но эти проекты "отмирали" на стадии принятия инвестиционного решения: "просто не летает".

С другой стороны, приводит пример Димухамедов, в нефтяном насосе РЗМ тоже на несколько десятков долларов, но без этого "ты и нефть не можешь выкачать". "Вкладывая 1 рубль в РЗМ, ты имеешь возможность зарабатывать 1 тыс. рублей на конечной продукции, сделанной из него", - напомнил он. Но для цепочки проектов нужен "сборщик" - им, по мнению Димухамедова, должно стать государство.

Андрей Андрианов, глава компании "Рoсатом МеталлТех" (третий передел - производство РЗ-магнитов), считает, что в целом нужна консолидация спроса.

Он сообщил, что плановая мощность первой очереди завода "МеталлТеха" в Удмуртии снижена с 1 тыс. тонн до примерно 500 тонн. "Ну, потому что прятки, потому что не хотим выходить из тени", - описал позицию потребителей Андрианов. При этом завод будет готов выйти на 1 тыс. тонн, "как только клиенты придут и признаются, что им этот продукт все-таки нужен".

"Необходимо однозначно консолидировать беспилотные авиационной системы, однозначно прекращать играть в прятки в электромобилестроении, то есть признаваться и этот спрос поднимать", - считает менеджер.

Он привел оценку: если на 1,5 млрд жителей Китая производится 200 тыс. тонн магнитов в год, то в РФ должно быть хотя бы 20 тыс. тонн.

"То есть у нас должно быть штук 10 марок собственных электромобилепроизводителей, которые производят не по 500 электромобилей. Ну и, собственно, вся "гирлянда" высокотехнологичного оборудования, в том числе для ветрогенерации и других сегментов", - считает Андрианов.