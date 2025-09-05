Первый замгендиректора ИТ-холдинга Т1 Харитонов возглавил компанию

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Гендиректором ИТ-холдинга Т1 (головная компания - АО Т1) назначен Дмитрий Харитонов, ранее занимавший в компании должность первого заместителя гендиректора Т1 и гендиректора компании "Иннотех" (входит в холдинг), говорится в сообщении компании.

Харитонов занял должность руководителя Т1 после ухода из компании Алексея Фетисова, который вернулся на работу в финсектор – занял должность IT-директора Альфа-банка (до прихода в Т1 в 2023 году он занимал должность руководителя департамента технологического развития розничного бизнеса - старшего вице-президента банка ВТБ и отвечал за цифровую трансформацию розничного бизнеса).

В пресс-центре Т1 "Интерфаксу" отметили, что со сменой руководителя компании масштабной кадровой пересборки команды Т1 не ожидается.

"Кадровые изменения – плановые с точки зрения холдинга и не связаны с планами по наращиванию объемов бизнеса или расширению технологического стека", - сказали в Т1.

При этом в сообщении компании отмечается, что стратегия ее развития остается неизменной. Она направлена на формирование полноценной вертикально интегрированной компании и укрепление позиций лидера отечественного ИТ-рынка.

"Отечественный ИТ-рынок сейчас вступает в новую фазу своего развития, - сказал Харитонов, слова которого приводятся в сообщении. - Общая динамика к росту сохраняется, но формировать технологическую основу цифровой экономики страны будут те, кто готов предлагать рынку интегрированные, безопасные и масштабируемые решения. Поэтому одним из ключевых наших фокусов на ближайший год является повышение эффективности наших продуктов и сервисов за счет повсеместного внедрения технологий ИИ, машинного обучения и обработки больших данных".

Также в числе основных задач названо формирование продуктово-сервисного портфеля, полностью удовлетворяющего потребности российского рынка в суверенных технологиях, и наращивание технологической экспертизы внутри холдинга с фокусом на финтех, производство, ритейл, транспорт, энергетику, здравоохранение и др.

Как сообщалось, выручка Т1 по МСФО за 2024 год составила 249,6 млрд рублей (без НДС, с НДС - 274,9 млрд рублей), что на 29% больше аналогичного показателя прошлого года. Показатель EBITDA по итогам прошлого года вырос на 11%, до 94,4 млрд рублей. При этом большую часть выручки компания получила от продажи лицензий на ПО (111,1 млрд рублей, 90,8 млрд рублей годом ранее) и ИТ-оборудования (89,2 млрд рублей против 45 млрд рублей в 2023 году).

Т1 создана на базе активов одной из старейших на российском IT-рынке компаний "Техносерв", которую в начале 1990-х годов основали братья Алексей и Дмитрий Ананьевы. В 2018 году владельцем 40% "Техносерва" стал ВТБ. В марте 2022 года банк продал часть долей в капитале Т1 стороннему инвестору.

В мае 2025 года ООО Т1 было преобразовано в АО Т1. По состоянию на апрель 2025 года 30,2078% компании принадлежало ООО "Сирокко Технолоджи", 44,8718% – ООО "СФО Вектор Технологий", владельцем которого является Фонд "Вектор технологий", 17,9412% – ЗПИФ "Ось", которым управлял АО УК "НРК-Капитал", 6,97922% – ООО "ТС-Центр").

Акционерный капитал представлен 500 млн обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,2 рубля. Текущая структура акционеров на данный момент не раскрывается.

По данным ЕГРЮЛ в настоящее время АО "Т1" напрямую владеет более чем 20 компаниями, в числе которых ООО "ТС Интеграция", ООО "Т1 Клауд", ООО "МультиКарта", ООО "ГК "Иннотех", ООО "Дататех" и другие.