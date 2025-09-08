Экспорт и импорт Китая в августе выросли слабее прогнозов

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Объем экспорта Китая в августе увеличился на 4,4% в годовом выражении и составил $321,8 млрд, сообщило Главное таможенное управление страны.

Импорт вырос на 1,3% - до $219,4 млрд. Подъем был зафиксирован по итогам третьего месяца подряд.

Аналитики в среднем прогнозировали повышение первого показателя на 5% и второго - на 3%, отмечает Trading Economics.

В январе-августе Китай увеличил экспорт на 5,9% - до $2,45 трлн. Поставки сельскохозяйственной продукции повысились на 1%, удобрений - на 53,2%, автомобилей - на 10,8%.

Экспорт в Японию вырос на 4,7%, в Австралию - на 3,4%, в Индию - на 12,8%, в Великобританию - на 8,2%, в государства АСЕАН - на 14,6%, в Европейский союз - на 7,5%. При этом поставки в США упали на 15,5%.

Импорт за восемь месяцев уменьшился на 2,2% и составил $1,66 трлн.

Снизились поставки из США (-11%), стран Евросоюза (-4,8%), России (-9,1%), АСЕАН (-0,3%).

Положительное сальдо внешнеторгового баланса КНР в августе повысилось до $102,33 млрд по сравнению с $91,29 млрд в том же месяце 2024 года и $98,24 млрд в июле этого года.

Внешнеторговый профицит в январе-августе составил $785,3 млрд против $608,5 млрд за аналогичный период годом ранее.