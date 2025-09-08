Индексы МосБиржи и РТС выросли на 0,4% в начале основной сессии торгов

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов основной сессии на Мосбирже в понедельник растет на ожиданиях снижения ключевой ставки на заседании ЦБ РФ в конце недели, также поддержку оказывает дорожающая в рамках коррекции нефть (фьючерс на Brent отскочил к $66,7 за баррель). Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов выросли на 0,4%, лидируют бумаги ПАО "ФСК-Россети" (+3,7%), "АЛРОСА" (+1,1%), "Норникеля" (+1,1%), "Интер РАО" (+1,1%).

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2913,47 пункта (+0,4%), индекс РТС - 1125,15 пункта (+0,4%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 1%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 6 сентября, составляет 81,5556 руб. (+25,79 копейки).

Подорожали также акции "НЛМК" (+1%), "Аэрофлота" (+0,9%), "Газпрома" (+0,9%), МКПАО "Хэдхантер" (+0,9%), "Московской биржи" (+0,8%), "Яндекса" (+0,8%), АФК "Система" (+0,7%), "ВК" (+0,7%), "ФосАгро" (+0,7%), "ММК" (+0,6%), "Группы компаний ПИК" (+0,6%), "МТС" (+0,5%), "Северстали" (+0,4%), "Т-Технологий" (+0,4%), "Роснефти" (+0,3%), Сбербанка (+0,3% и +0,2% "префы"), "НОВАТЭКа" (+0,2%), "Русала" (+0,2%), "ЛУКОЙЛа" (+0,1%), "Сургутнефтегаза" (+0,1% и +0,8% "префы"), "Татнефти" (+0,1%), ПАО "Полюс" (+0,1%).

Подешевели акции ВТБ (-0,1%).

Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, что готов пойти на введение второй фазы ограничительных мер против России. По сообщению американских СМИ, он ответил "да" на вопрос журналиста о том, готов ли он к таким действиям. Подробностей президент не привел.

Первой фазой антироссийских мер Трамп считает дополнительные пошлины, введенные против Индии. Вашингтон мотивировал эти меры тем, что Дели покупает нефть из России.

Также Трамп заявил, что в ближайшие несколько дней намерен провести разговор с российским лидером Владимиром Путиным. "Очень скоро. В течение следующих нескольких дней", - ответил Трамп на соответствующий вопрос журналистов на военной базе Эндрюс под Вашингтоном.

Он отметил, что "не в восторге" от ситуации, связанной с Украиной, однако, по его мнению, ситуация будет урегулирована. "Я считаю, что это будет урегулировано. Я уверен, что мы это сделаем", - подчеркнул Трамп.

Президент США также заявил, что некоторые лидеры ЕС посетят Белый дом в начале этой недели, чтобы обсудить мирную сделку по Украине. "Некоторые европейские лидеры приедут в нашу страну в понедельник или вторник в индивидуальном порядке, и я думаю, что мы уладим этот вопрос", - заключил он.

Мнения аналитиков

По оценкам аналитиков "БКС Мир инвестиций", на неделе волатильность будет планомерно возрастать по мере приближения заседания ЦБ РФ по ключевой ставке в пятницу. Рынок с небольшим перевесом ждет ее снижения сразу на 200 базисных пунктов, до 16% годовых. При этом все еще нельзя исключать геополитический фактор, который в любой момент может привести к резким скачкам цен, вне зависимости от сложившихся фундаментальных факторов.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Никита Степанов, поддержку рынку акций с конца прошлой недели оказали новости, что Трамп вновь планирует пообщаться с Путиным. На фоне ожиданий заседания ЦБ РФ в ближайшую пятницу, где планируется снижение ключевой ставки на 1 п.п., новостной поток может поддержать рынок акций.

Индекс МосБиржи ранее протестировал уровень поддержки 2850 пунктов, после чего отскочил и закрыл прошлую неделю выше уровня 2900 пунктов. При закрытии понедельника выше рубежа 2900 пунктов возможен дальнейший рост до 3000 пунктов, считает Степанов.

По словам аналитиков компании "Цифра брокер", на российском фондовом рынке наступает "неделя тишины," когда представители Банка России воздерживаются от публичных комментариев в преддверии заседания регулятора.

Рыночный консенсус складывается в пользу понижения ключевой ставки на 100-200 б.п. Между тем, важное значение будет иметь риторика регулятора относительно дальнейших перспектив денежно-кредитной политики. Индекс МосБиржи может получить импульс к росту в направлении 3000 пунктов и выше в случае более мягкой позиции Банка России, иначе рынок продолжит консолидироваться вблизи сложившихся уровней, полагают эксперты.

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов полагает, что в начале недели санкционные опасения могут отойти на второй план, что позволит индексу МосБиржи попытаться продолжить рост.

"Сегодня ждем попыток развития роста индекса МосБиржи, целевым видим диапазон 2900-2950 пунктов. Хотя опасения относительно антироссийских санкций и продолжат придавливать рынок, сдерживая торговую активность, но на данный момент санкционная угроза выглядит труднореализуемой, а потому может отойти на второй план, что позволит инвесторам начать отыгрывать ожидания по снижению ключевой ставки ЦБ в эту пятницу", - полагает аналитик.

Зарубежные рынки акций

Индексы акций в США в минувшую пятницу снизились на 0,03-0,5% во главе с Dow Jones из-за обеспокоенности ослаблением экономики США.

Инвесторы изучали данные рынка труда США за август, оценивая состояние экономики страны и перспективы смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) на заседании в сентябре.

Количество рабочих мест в США в августе увеличилось на 22 тыс., сообщило министерство труда. Аналитики в среднем прогнозировали рост на 75 тыс., по данным Trading Economics. Безработица в прошлом месяце повысилась до 4,3%, максимального уровня с октября 2021 года, с 4,2% в предыдущий месяц.

Сигнализирующие об ослаблении рынка труда данные усилили обеспокоенность общим состоянием американской экономики и укрепили ожидания участников рынка, связанные со снижением базовой процентной ставки ФРС. Вероятность ее снижения в сентябре на 25 базисных пунктов теперь оценивается в 89%, на 50 б.п. - в 11%, по данным FedWatch.

Аналитики Bank of America изменили прогноз относительно базовой ставки ФРС и теперь ожидают, что до конца текущего года она будет снижена дважды. В банке полагают, что Федрезерв опустит ставку в сентябре и декабре, тогда как согласно предыдущему прогнозу ставка должна была оставаться на текущем уровне до второго полугодия 2026 года. "Появились более четкие доказательства ухудшения спроса на рабочую силу, а не только ее предложения", - отметили аналитики BofA.

В Азии в понедельник преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,5%, австралийский индекс ASX Australia просел на 0,2%, южнокорейский Kospi подрос на 0,5%, китайский Shanghai Composite - на 0,4%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,9%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,2-0,3%).

Экономика Японии во втором квартале 2025 года выросла на 0,5% относительно предыдущих трех месяцев, по окончательным данным правительства. Предварительно было объявлено о повышении на 0,3%, и аналитики в среднем не прогнозировали пересмотра.

Объем китайского экспорта в августе вырос на 4,4% в годовом выражении и составил $321,8 млрд, сообщило Главное таможенное управление. Импорт стал больше на 1,3% (поднявшись до $219,4 млрд), при этом подъем был зафиксирован по итогам третьего месяца подряд. Аналитики в среднем прогнозировали повышение первого показателя на 5% и второго - на 3%, по данным Trading Economics.

Нефть

На нефтяном рынке утром в понедельник цены корректируются вверх после заседания ОПЕК+, инвесторы также оценивают новые заявления Вашингтона относительно санкций против РФ.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $66,68 за баррель (+1,8% и -2,2% в пятницу), октябрьская цена фьючерса на WTI - $63,01 за баррель (+1,9% и -2,5% в пятницу).

За прошлую неделю фьючерсы на Brent и WTI снизились в цене более чем на 3% на опасениях, связанных с формированием избытка предложения на рынке в случае увеличения добычи странами ОПЕК+.

Министры восьми стран ОПЕК+, участвующих в добровольных ограничениях добычи нефти, на встрече 7 сентября утвердили увеличение добычи в октябре на 137 тыс. б/с. Решение принято ввиду стабильных перспектив мировой экономики и благоприятных рыночных условий, выраженных в низких нефтяных запасах, говорится в сообщении альянса.

Это станет первым траншем по частичному возвращению на рынок добровольных ограничений в 1,65 млн б/с, которые должны были действовать до конца 2026 года. Теперь планируется избавиться от них до августа.

Между тем согласованное на выходных наращивание добычи оказалось менее масштабным, чем предыдущие. Следующая встреча "восьмерки" ОПЕК+ пройдет 5 октября.

Решение ОПЕК+ об увеличении добычи нефти в октябре на 137 тыс. б/с основано на рыночных условиях и обусловлено ростом макроэкономических показателей сверх прогнозов, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК) в воскресенье.

"Сегодня рынок балансирует. Мы видим, что макроэкономические показатели по результатам и по оценкам многих экспертов в этом году будут чуть выше, чем изначально планировались, по росту мировой экономики. Мы видим активность, которая сегодня наблюдается в использовании нефтепродуктов в мире: это и авиасообщение, и автомобильные перевозки. Поэтому такое решение, которое было принято, оно абсолютно рыночное", - отметил вице-премьер.

Он подчеркнул, что наращивание добычи позитивно сказывается как на российской экономике, так и на отрасли в целом.

Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, что готов пойти на введение второй фазы ограничительных мер против России. Первой фазой антироссийских мер Трамп считает дополнительные пошлины, введенные против Индии. Вашингтон мотивировал эти меры тем, что Дели покупает нефть из России.