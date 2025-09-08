Производство водки в РФ за 8 месяцев снизилось на 6,8%

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Производство водки в РФ в январе-августе 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилось на 6,8% до 45,1 млн декалитров (дал), сообщает Росалкогольтабакконтроль.

Темпы снижения замедлились, по итогам семи месяцев оно составляло 9,1%.

Коньячные предприятия сократили производство на 18,5% (на 19,3% за январь-июль) до 4,8 млн дал. Выработка ликероводочных изделий увеличилась на 6,2% (на 4,3%) до 11,4 млн дал. В целом спиртных напитков (крепостью более 9 градусов) за этот период было произведено 67,1 млн дал, что на 5,6% (на 7,6%) меньше прошлогоднего.

В то же время производство виноградных вин за восемь месяцев выросло на 12% (на 12,6%) до 23,9 млн дал. Темпы роста выпуска игристых (шампанских) вин были выше - 12,9% (на 15,8%) до 10,4 млн дал. Производство виноградосодержащих напитков без этилового спирта упало до 50,4 тыс. дал со 184,3 тыс. дал, с содержанием этилового спирта - до 14,1 тыс. дал с 38,4 тыс. дал. Плодовой алкогольной продукции было выработано 997,5 тыс. дал против 5,2 млн дал годом ранее.

Продолжается резкое снижение и выпуска слабого алкоголя – до 1,07 млн дал с 8,95 млн дал год назад.

Всего производство алкогольной продукции (кроме пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) в РФ в январе-августе составило 104,4 млн дал, что на 10,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. За семь месяцев падение составляло 13%.