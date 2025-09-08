Продажи речных круизов в России выросли на 10% в 2025 году

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Продажи круизов по рекам России в навигацию 2025 года выросли на 7-10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, средняя загрузка теплоходов этим летом составила около 90%, сообщает в понедельник Российский союз туриндустрии (РСТ).

"Хотя до конца навигации осталось еще 2-3 месяца, мы уже можем говорить примерно о 7-10% роста продаж речных круизов по сравнению с летним сезоном предыдущего года. Глубина бронирования снизилась по сравнению с прошлым годом на 5%. В разгар сезона загрузка теплоходов стремилась к 90%, что можно назвать отличным результатом. Весна и осень традиционно показывают меньший спрос и глубину продаж", - рассказала соруководитель комитета РСТ по круизам, заместитель генерального директора компании "Мостурфлот" Светлана Гончарова.

Гончарова напомнила, что продажи круизов на 2025 год стартовали летом 2024-го.

"В течение навигации-2025 цены менялись в зависимости от спроса, итоговое повышение на летние круизы составило в среднем 15%, на осенние - 5%. Несмотря на это хочу подчеркнуть, что круизы могут быть очень доступными для большой части населения. На теплоходы класса "стандарт" цены стартуют от 6 тыс. рублей в день на человека, при этом в стоимость входит практически все, что необходимо в путешествии: размещение в каюте, питание, экскурсионный пакет, развлекательные программы на борту", - пояснила эксперт.