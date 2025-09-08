Юань поднялся выше 11,6 руб. впервые с 9 апреля

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Китайский юань активно растет на Московской бирже на торгах в понедельник, поднялся выше 11,6 руб. впервые с 9 апреля на фоне новостей, снижающих вероятность скорого урегулирования российско-украинского конфликта и нормализации российско-американских отношений.

Курс юаня составил 11,6045 руб. в 18:24, что на 20,35 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. При этом курс юаня оказался на 21,61 копейки выше уровня действующего официального курса.

Президент США Дональд Трамп в ближайшие несколько дней намерен провести разговор с российским лидером Владимиром Путиным. "Очень скоро. В течение следующих нескольких дней", - ответил Трамп на соответствующий вопрос журналистов на военной базе Эндрюс под Вашингтоном в воскресенье.

Трамп также заявил, что готов пойти на введение второй фазы ограничительных мер против России. По сообщениям американских СМИ, он ответил "да" на вопрос журналиста о том, готов ли он к таким действиям. Подробностей президент не привел.

Первой фазой антироссийских мер Трамп считает дополнительные пошлины, введенные против Индии. Вашингтон мотивировал эти меры тем, что Дели покупает нефть из России.

"Давление на курс рубля продолжает оказывать увеличение спроса на иностранную валюту, в основном со стороны импорта. Он восстанавливается по мере усиления потребительской и деловой активности. Этому способствует снижение процентных ставок в экономике вслед за ключевой. В то же время предложение инвалюты остается ограниченным из-за относительно низкой стоимости нефти на мировом рынке. Это усугубляется для наших экспортеров геополитическим дисконтом в ценах на поставки российского сырья, а также санкционными ограничениями на них. Поэтому рубль может продолжить дешеветь к юаню. После преодоления обозначенного ранее серьезного технического препятствия в виде пятимесячной вершины 11,52 руб., следующей целью роста юаня может стать полугодовой максимум, находящийся чуть ниже отметки 11,85 руб.", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.