Приморский рыбколхоз "Восток-1" продолжит работать в качестве госпредприятия

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Новым собственником АО "Рыболовецкий колхоз "Восток-1" (Владивосток) станет Росимущество, в настоящее время ведется передача активов предприятия под управление государства. Об этом говорится в информационном заявлении рыбколхоза, поступившем в "Интерфакс".

В сообщении отмечается, что в РФ уже сформирована практика управления организациями рыбохозяйственного комплекса Росимуществом через управляющие компании, в том числе через АО "Дальневосточная рыбопромышленная управляющая компания" (ДРУК).

"Переходный период займет некоторое время, однако все суда будут обеспечены всем необходимым для скорейшего возобновления производственной деятельности. На сегодняшний день ведутся переговоры с руководством АО "ДРУК" о сотрудничестве и взаимопомощи в целях сохранения производственного потенциала АО РК "Восток-1"", - говорится в заявлении.

Отмечается также, что предприятие продолжит работу в соответствии с производственными планами.

"(..) общество будет оперативно возвращено к производственным операциям и обеспечит социальные и коммерческие обязательства перед сотрудниками и партнерами", - отмечает компания в обращении к трудовому коллективу и контрагентам.

Как сообщалось, АО "ДРУК" было создано в мае 2024 года, принадлежит Росимуществу. Под его управление были переданы активы дальневосточных рыбопромышленников Олега Кана и Алексея Козлова.

Ранее сообщалось что Арбитражный суд Приморского края в августе принял к производству иск Генпрокуратуры РФ к АО "Рыболовецкий колхоз "Восток-1", а также его совладельцам и ряду других компаний. Предварительное судебное заседание назначено на 19 сентября.

В материалах суда говорится, что Генпрокуратура требует признать недействительными заключенные между компанией и Росрыболовством договоры о закреплении квот. В связи с этим истец намеревается взыскать ущерб водным биологическим ресурсам в размере 37,6 млрд рублей, а также - в счет возмещения ущерба - взыскать акции АО "Рыболовецкий колхоз "Восток-1" в доход РФ.

Рыболовецкий колхоз "Восток-1" был учрежден во Владивостоке в 1991 году. Компания занимается ловлей глубоководного краба-стригуна, а также других морепродуктов. Флот колхоза состоит из пяти краболовов, восьми ярусоловов и двух транспортных судов. Выручка АО в последние годы колеблется на уровне 3,2-3,8 млрд рублей.