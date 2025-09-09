Поиск

Приморский рыбколхоз "Восток-1" продолжит работать в качестве госпредприятия

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Новым собственником АО "Рыболовецкий колхоз "Восток-1" (Владивосток) станет Росимущество, в настоящее время ведется передача активов предприятия под управление государства. Об этом говорится в информационном заявлении рыбколхоза, поступившем в "Интерфакс".

В сообщении отмечается, что в РФ уже сформирована практика управления организациями рыбохозяйственного комплекса Росимуществом через управляющие компании, в том числе через АО "Дальневосточная рыбопромышленная управляющая компания" (ДРУК).

"Переходный период займет некоторое время, однако все суда будут обеспечены всем необходимым для скорейшего возобновления производственной деятельности. На сегодняшний день ведутся переговоры с руководством АО "ДРУК" о сотрудничестве и взаимопомощи в целях сохранения производственного потенциала АО РК "Восток-1"", - говорится в заявлении.

Отмечается также, что предприятие продолжит работу в соответствии с производственными планами.

"(..) общество будет оперативно возвращено к производственным операциям и обеспечит социальные и коммерческие обязательства перед сотрудниками и партнерами", - отмечает компания в обращении к трудовому коллективу и контрагентам.

Как сообщалось, АО "ДРУК" было создано в мае 2024 года, принадлежит Росимуществу. Под его управление были переданы активы дальневосточных рыбопромышленников Олега Кана и Алексея Козлова.

Ранее сообщалось что Арбитражный суд Приморского края в августе принял к производству иск Генпрокуратуры РФ к АО "Рыболовецкий колхоз "Восток-1", а также его совладельцам и ряду других компаний. Предварительное судебное заседание назначено на 19 сентября.

В материалах суда говорится, что Генпрокуратура требует признать недействительными заключенные между компанией и Росрыболовством договоры о закреплении квот. В связи с этим истец намеревается взыскать ущерб водным биологическим ресурсам в размере 37,6 млрд рублей, а также - в счет возмещения ущерба - взыскать акции АО "Рыболовецкий колхоз "Восток-1" в доход РФ.

Рыболовецкий колхоз "Восток-1" был учрежден во Владивостоке в 1991 году. Компания занимается ловлей глубоководного краба-стригуна, а также других морепродуктов. Флот колхоза состоит из пяти краболовов, восьми ярусоловов и двух транспортных судов. Выручка АО в последние годы колеблется на уровне 3,2-3,8 млрд рублей.

АО "Рыболовецкий колхоз "Восток-1" АО РК "Восток-1" Росимущество АО "ДРУК"
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Минфин включил "Домодедово" в план продажи госактивов на 2025 г.

Минфин включил "Домодедово" в план продажи госактивов на 2025 г.

Нефтегазовые доходы бюджета РФ в 2026 году будут закладываться исходя из цены $59/барр.

Нефтегазовые доходы бюджета РФ в 2026 году будут закладываться исходя из цены $59/барр.

Нефть Brent подорожала до $66,5 за баррель

Фондовый рынок США завершил торги ростом, Nasdaq обновил рекорд

Фондовый рынок США завершил торги ростом, Nasdaq обновил рекорд

Цена золота продолжает бить рекорды, спотовая цена превысила $3600 за унцию

Юань поднялся выше 11,6 руб. впервые с 9 апреля

Nasdaq ужесточает правила для листинга, в том числе китайских компаний

Nasdaq ужесточает правила для листинга, в том числе китайских компаний

В РФ утвердили концепцию развития рынка газомоторного топлива до 2035 года

"Аэрофлот" планирует нарастить долю российских самолетов до 50% в горизонте до 2033-35 гг.

"Аэрофлот" планирует нарастить долю российских самолетов до 50% в горизонте до 2033-35 гг.

"Аэрофлот" планирует выкупить у Lufthansa 49% в кейтеринговой "дочке" "Аэромар"

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7124 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2374 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ65 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России96 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });