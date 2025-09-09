Поиск

LTSE предложила отменить обязательное раскрытие квартальной отчетности для публичных компаний

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Американская биржа Long-Term Stock Exchange (LTSE), работающая с 2020 года, планирует обратиться в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) с предложением отменить обязательную публикацию квартальных финансовых отчетов для публичных компаний.

Как сообщили представители биржи The Wall Street Journal, они хотят дать компаниям возможность отчитываться дважды в год, что позволит им сэкономить миллионы долларов и освободит руководство от чрезмерной привязки к квартальным показателям.

"Мы слышим много жалоб на то, как обременительно быть публичной компанией, - заявил главный исполнительный директор LTSE Билл Хартс. - Наша идея давно назрела".

Представители LTSE недавно обсуждали свое предложение с руководством SEC и в целом получили положительный отклик, пишет WSJ со ссылкой на информированные источники.

Предложение может быть позитивно воспринято в американском корпоративном секторе, где все больше компаний предпочитают воздержаться от выхода на биржу, включая такие крупные фирмы, как SpaceX и Databricks. Так, за последние три года число публичных компаний в Штатах сократилось на 17%, до 3,7 тыс., а с пиковых значений 1997 года показатель упал почти вдвое, по данным Center for Research in Security Prices (CRSP).

Компании и их консультанты в качестве причин отказа от выхода на биржу или ухода с нее называют трудозатратные и дорогие процедуры, обязательные для размещения акций и поддержания листинга.

Ранее мысли об отказе от ежеквартальных отчетностей высказывали глава JPMorgan Chase Джейми Даймон и основатель Berkshire Hathaway Уоррен Баффет.

Закон о ценных бумагах, принятый в США в 1934 году, предписывает публичным компаниям "периодически" раскрывать финансовую информацию. SEC в 1970 году постановила, что под таким периодом понимается квартал. Между тем в Европейском союзе и Великобритании около десяти лет назад требование об обязательной ежеквартальной отчетности было отменено, хотя большинство компаний продолжают отчитываться за каждый квартал по собственной инициативе.

LTSE была основана Эриком Рисом, автором книги "The Lean Startup" (в русском переводе - "Бизнес с нуля. Метод Lean Startup для быстрого тестирования идей и выбора бизнес-модели"), которая получила широкое распространение как трактат о стратегии предпринимательства.

Berkshire Hathaway JPMorgan Chase SEC США Джейми Даймон Уоррен Баффет LTSE
