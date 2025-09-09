Поиск

Нефть продолжает дорожать, Brent торгуется у $66,5 за баррель

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Подъем цен на нефть продолжается днем во вторник на ожиданиях, что Федеральная резервная система (ФРС) снизит ключевую процентную ставку, оказав тем самым поддержку американской экономике и спросу на топливо.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 14:06 по московскому времени поднимается на $0,43 (0,65%), до $66,45 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дорожают на $0,47 (0,75%), до $62,73 за баррель.

Заседание Федрезерва состоится на следующей неделе, и рынок практически уверен в том, что по его итогам процентная ставка будет снижена. Более того, некоторые аналитики полагают, что снижение может составить не обычные 25 базисных пунктов, а сразу 50 б.п.

Накануне госкомпания Saudi Aramco анонсировала существенное снижение цен на нефть для покупателей из Азии и Европы. В том числе Arab Light, основной сорт для поставок в Азию, подешевеет на $1 за баррель и будет стоить на $2,2 больше, чем корзина нефти Оман/Дубай.

Рынок продолжает оценивать решение восьми стран ОПЕК+, участвовавших в добровольных ограничениях добычи нефти, увеличить производство в октябре на 137 тыс. баррелей в сутки.

"ОПЕК+ анонсировала огромное увеличение добычи за последние месяцы, однако в полной мере эти баррели еще не поступили на физический рынок", - отметил главный экономист Trafigura Саад Рахим.

По его словам, поддержку котировкам оказывает низкий уровень запасов топлива в ключевых регионах, включая Европу, а также активное пополнение нефтяных резервов в Китае.

Кроме того, участники рынка опасаются новых санкций против России, которые могут затронуть энергетический сектор и сократить предложение топлива на мировом рынке.

нефть
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Восточный экономический форум - 2025

"Россети" поддерживают объединение с "Системным оператором"

Минфин включил "Домодедово" в план продажи госактивов на 2025 г.

Минфин включил "Домодедово" в план продажи госактивов на 2025 г.

Нефтегазовые доходы бюджета РФ в 2026 году будут закладываться исходя из цены $59/барр.

Нефтегазовые доходы бюджета РФ в 2026 году будут закладываться исходя из цены $59/барр.

Нефть Brent подорожала до $66,5 за баррель

Фондовый рынок США завершил торги ростом, Nasdaq обновил рекорд

Фондовый рынок США завершил торги ростом, Nasdaq обновил рекорд

Цена золота продолжает бить рекорды, спотовая цена превысила $3600 за унцию

Юань поднялся выше 11,6 руб. впервые с 9 апреля

Nasdaq ужесточает правила для листинга, в том числе китайских компаний

Nasdaq ужесточает правила для листинга, в том числе китайских компаний
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7127 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2374 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ65 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России96 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });