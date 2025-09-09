Нефть продолжает дорожать, Brent торгуется у $66,5 за баррель

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Подъем цен на нефть продолжается днем во вторник на ожиданиях, что Федеральная резервная система (ФРС) снизит ключевую процентную ставку, оказав тем самым поддержку американской экономике и спросу на топливо.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 14:06 по московскому времени поднимается на $0,43 (0,65%), до $66,45 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дорожают на $0,47 (0,75%), до $62,73 за баррель.

Заседание Федрезерва состоится на следующей неделе, и рынок практически уверен в том, что по его итогам процентная ставка будет снижена. Более того, некоторые аналитики полагают, что снижение может составить не обычные 25 базисных пунктов, а сразу 50 б.п.

Накануне госкомпания Saudi Aramco анонсировала существенное снижение цен на нефть для покупателей из Азии и Европы. В том числе Arab Light, основной сорт для поставок в Азию, подешевеет на $1 за баррель и будет стоить на $2,2 больше, чем корзина нефти Оман/Дубай.

Рынок продолжает оценивать решение восьми стран ОПЕК+, участвовавших в добровольных ограничениях добычи нефти, увеличить производство в октябре на 137 тыс. баррелей в сутки.

"ОПЕК+ анонсировала огромное увеличение добычи за последние месяцы, однако в полной мере эти баррели еще не поступили на физический рынок", - отметил главный экономист Trafigura Саад Рахим.

По его словам, поддержку котировкам оказывает низкий уровень запасов топлива в ключевых регионах, включая Европу, а также активное пополнение нефтяных резервов в Китае.

Кроме того, участники рынка опасаются новых санкций против России, которые могут затронуть энергетический сектор и сократить предложение топлива на мировом рынке.