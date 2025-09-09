Phillips 66 выкупит долю партнера в WRB Refining за $1,4 млрд

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - СPhillips 66, одна из крупнейших по капитализации независимых нефтеперерабатывающих компаний США, выкупит долю в WRB Refining LP у своего партнера Cenovus Energy Inc. за $1,4 млрд с оплатой денежными средствами.

WRB Refining LP является совместным предприятием между Phillips 66 и канадской Cenovus Energy, в котором компании владеют долями по 50%.

В результате сделки Phillips 66 станет единственным владельцем WRB Refining и принадлежащих ей нефтеперерабатывающих заводов Wood River в Иллинойсе и Borger в Техасе, совокупная мощность по переработке нефти которых составляет около 495 тысяч баррелей в сутки.

"Получив НПЗ Wood River и Borger в полную собственность мы сможем укрепить наш интегрированный бизнес и расширить позиции в регионе, где мы являемся отраслевым лидером", - заявил главный исполнительный директор Phillips 66 Марк Лашьер.

Cenovus планирует направить полученные от продажи своей доли средства на погашение долгов и расширение программ выкупа собственных акций.

Ожидается, что сделка будет завершена в четвертом квартале 2025 года.